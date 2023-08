Por Agencias

“Le va a salir contraproducente”, auguró el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de colocar boyas en parte de las aguas del Río Bravo para evitar el paso de migrantes hacia ese estado de Estados Unidos, pues a su consideración lo que realmente busca son los votos con miras a su pretensión de hacerse de la candidatura presidencial del Partido Republicano.

En la mañanera de este martes, nuevamente se le preguntó al mandatario mexicano sobre esa estrategia del gobernador texano, a la que calificó como “un acto publicitario, provocativo y corriente”.

Agregó que esto incita a la confrontación y a la división. “En vez de unirnos y tener buenas relaciones, (trata de) separarnos con alambradas. Y todo por lo votos, yo creo que le va a salir contraproducente, porque la gente no va a votar por él, no va a votar por él. Además en Texas hay muchos (ciudadanos) de origen mexicano, muchos, muchos paisanos y también de otros países de América Latina y muchos migrantes”.

El jefe del Ejecutivo mexicano celebró una vez más que su homólogo estadundiense, Joe Biden, haya presentado una denuncia contra el gobernador de Texas por esa decisión.

“Además, no le corresponde, es un asunto de límites internacionales, no le corresponde al gobernador. En el caso nuestro todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales es facultad del Ejecutivo federal, no pueden los estados tener acuerdos de ningún tipo con gobiernos extranjeros. Pero bueno, también hay que verlo como lo que es: un acto publicitario, provocativo y corriente”.