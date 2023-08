Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como de ciencia ficción, ayer la empresa Massive Caller lanzó al mundo los resultados de una presunta encuesta sobre los aspirantes al Senado de la República por Tamaulipas, obvio, la empresa no olvida sus buenos tiempos y a su política favorita, Maki Ortiz, quien dice encabeza la misma, luego, en segundo lugar Carlos Cantú Rosas y después el actual Senador de mayoría José Ramón Gómez Leal, esto por el lado de Morena, obvio también tiene sus favoritos del lado azul, de hecho siempre se ha sospechado que trabaja para ellos y la prueba es a quienes coloca del lado de Morena, puros exclientes (¿o clientes?, quién lo sabe), pero le decía del PAN, o el llamado Frente Amplio, coloca a Chucho Nader, después a Ismael, posteriormente a Gerardo Peña, y cierran la lista una larga fila de tricolores aunque ya con números que dan más pena que otra cosa, es decir, de esos en los que hubieras preferido no aparecer.

Hay una pequeña coincidencia entre todos esos aspirantes, ninguno parece americanista, más aún, salvo el JR que ahora es Senador, el resto fingió demencia en las elecciones de gobernador del año pasado, todavía peor, los que encabezan la lista de ambos lados huelen más a Truko Verástegui que a Morena.

El caso de Maki, por ejemplo, medio mundo sabe como bombardeo la campaña de gobernador al inicio, todavía con el nombre de Américo Villarreal anunciado como candidato se negó por muchos días a reconocerlo y se dedicó a boicotearla junto con Adrián Oseguera y otros.

La sospecha es que Carlos Cantú Rosas, exalcalde de Nuevo Laredo, igual es otro caso similar, sus enemigos dicen que a la hora de la campaña de gobernador se dijo perseguido político para no aportar, pero (aquí hay que decir que son quienes no lo quieren) dicen que jaló con el Truko y que todo eso se supo a nivel federal, luego argumentan que les da la razón la forma como ha sido bloqueado para competir en diferentes puestos, pero no vetado aquí en Tamaulipas donde le tienen estima, sino que el freno vino desde México donde tienen otros datos y cada que apareció como aspirante a algo borraron su nombre de las listas, le pasó cuando pretendió ser secretario de Estado, luego cuando quiso ser candidato a Senador en la elección extraordinaria, posteriormente casi despachaba como delegado del Infonavit y tampoco llegó y, se afirma, tampoco será candidato el próximo año si sigue con la misma actitud y no se le puede conseguir un perdón.

Ahora, la encuesta de Massive Caller dibuja a los patrocinadores de esta como lo que son, ingratos y quizá hasta traidorzuelos, porque nadie se traga que Ismael pueda ocupar un segundo lugar en la misma o que Gerardo Peña ya esté en tercero desapareciendo del mapa al Truko que ya pasó por una elección estatal y al que ni siquiera mencionan.

Otra inconsistencia, o sospecha de la manipulación de esa medición dada a conocer, es que tramposamente borran de la pelea real a todas las mujeres de Morena y el PAN, cualquier mal pensado diría que en el primer caso, en el de los guindas, es para dejar sola a Maki y en el segundo para que no le hagan competencia a sus patroncitos, acuérdese que en el Frente Amplio una mujer puede ganarles el privilegio de encabezar la fórmula si se las disputa legalmente y lo mismo puede ocurrir en Morena.

En el fondo de toda esa encuesta está, desde luego, una insana intención de agandallar, de dejar fuera al grupo en el poder o de pretender picarle los ojos a la dirigencia nacional de Morena cuando es claro que allá tienen otros datos, o mejor dicho, los verdaderos datos que comienzan con una desacreditación a la empresa encuestadora a la que vinculan con el PAN y la que, por si ello fuera poco, no ha atinado a sus pronósticos casi nunca esto refiriéndonos a las elecciones que hemos vivido en el Estado desde que ellos aparecieron en el escenario.

Así que por más que quieran tender una cama con números que solo ellos se creen, la realidad es que uno por uno de los que han participado en esa encuesta, sobre todo con dinero si es que lo han hecho, tendrán que ser humildes y comenzar a explicar lo sospechoso de todo lo que se ha difundido y cómo se ha difundido, la verdad les conviene, digo, no vayan a resultar más perjudicados que beneficiados si es que los enemigos de todos ellos logran convencer que esa encuesta no es más que un madruguete de traidores…

LLAMAN A TRABAJAR A LOS JÓVENES… Al tomar protesta a las y los integrantes del Consejo Tamaulipeco de la Juventud y signar la carta compromiso para impulsar a las juventudes en la administración estatal, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, los exhortó a trabajar juntos para disminuir todas las brechas de desigualdad y discriminación.

En un evento que tuvo como sede el Polyforum “Rodolfo Torre Cantú” y ante la presencia numerosa y entusiasta de estudiantes de diferentes instituciones así como representantes de los 43 Institutos Municipales de la Juventud, el gobernador señaló que cuentan con la voluntad, el trabajo y el esfuerzo del Gobierno del Estado para buscar mejores opciones y oportunidades.

“Solo así construiremos la sociedad que, estoy seguro, es en la que ustedes quieren vivir, una mejor sociedad que progrese, vivir sin miedo, en un Estado seguro, con oportunidades de trabajo, de buena percepción económica y de vivir en el margen de la felicidad y de la armonía con la comunidad”, señaló.

Acompañado de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Olga Patricia Sosa Ruíz y de la directora general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, Judith Kathalyna Méndez Cepeda, el mandatario estatal destacó también las reformas legislativas que se han aprobado y que incluyen espacios para las personas menores de 29 años de edad.

“Hoy va a haber grandes oportunidades, ya en nuestras leyes electorales hay acciones positivas que vamos a empezar a implementar en nuestra entidad, en el sentido de ser incluyentes, como tener un espacio para la representación de la diversidad sexual, para tener un espacio en el Congreso para la gente con discapacidad, para tener un espacio para un representante de los migrantes, y también para que haya representantes de edades menores de 29 años”, puntualizó.

En su intervención, la directora general del INJUVE, Judith Méndez afirmó que en este nuevo Tamaulipas, los jóvenes no están solos, ya que es una administración que gobierna con y para sus jóvenes.“Nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya está aquí con nosotros avanzando codo a codo, con los jóvenes de Tamaulipas.

“Tamaulipas es un referente nacional en participación juvenil, impulsando políticas como el Consejo Tamaulipeco de la Juventud en donde quienes lideran diferentes áreas de desarrollo, ocupen a partir de hoy espacios de toma de decisiones en la gobernabilidad con perspectiva de juventudes porque también compartimos el amor por Tamaulipas”.

Asimismo, la secretaria del Trabajo, Olga Sosa Ruíz afirmó que para el gobierno estatal, los jóvenes son el presente y el futuro de la positiva transformación que se quiere para Tamaulipas y para México.

“El Consejo tiene hoy la responsabilidad de observar, comentar y recomendar políticas públicas y los servidores públicos con nuestra firma, el compromiso de impulsarlas y convertirlas en realidades”, expresó.

Además de los integrantes del Consejo Tamaulipeco de la Juventud, estuvieron presentes: el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; magistrado Noé Saenz Solís, representante del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y Consejo de la Judicatura, David Cerda; el presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Abraham Gattás así como integrantes del gabinete estatal.

