Por Agencias

Ciudad de México.- Un juez federal concedió al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, una suspensión en contra de cualquier intento de las autoridades de privarlo de la libertad o de catear su domicilio.

La medida fue concedida ayer por el juez Noveno de Distrito en el estado de Morelos, sin embargo, hasta el momento se desconoce si fue concedida antes o después de que Carmona Gándara fuera aprehendido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La detención de Uriel Carmona Gándara derivó del caso de Ariadna Fernanda López, joven cuyo cuerpo fue abandonado en la carretera México-Tepoztlán y quien, según la Fiscalía capitalina, fue asesinada mientras que la Fiscalía de Morelos afirmó que murió por broncoaspiración.

Por esta contradicción, la Fiscalía capitalina imputó a Carmona Gándara el delito de retraso a la justicia pues afirmó que el funcionario morelense intentó ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Para mantener vigente la suspensión concedida por el juez de Distrito, el fiscal tiene 5 días para exhibir una garantía de 88 mil pesos.

Este sábado Carmona Gándara fue presentado ante el juez de control que ordenó detenerlo y es posible que durante la diligencia la defensa informe al juzgador de la medida que lo protege contra la privación de la libertad.

Esto no impide que el juez resuelva su situación jurídica, es decir, que decida vincular o no a proceso al fiscal y el ministerio público de la Ciudad de México deberá aportar elementos suficientes para conseguir que el Carmona permanezca privado de la libertad pues de hacerlo sin justificación alguna tanto la Fiscalía capitalina como el juez de control estarán en riesgo de estar en desacato a un mandato federal.

Carmona Gándara alegaba que no podía ser detenido porque desde su punto de vista cuenta con fuero constitucional debido a que fue designado por el Congreso estatal de Morelos, cuya versión fue defendida por el Frente Amplio por México con el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo protege contra delitos federales, aunque no contaba con que agentes del Ministerio Público de la Ciudad de México que lo detuvieron le documentarían que su delito es del orden estatal y no federal, lo que hasta ahora lo mantiene en la cárcel.