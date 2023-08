Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con Manuel Cavazos Lerma fue la carretera Rumbo Nuevo, era un asco de obra, tenía derrumbes por todas partes, filtraciones de agua que dañaban el asfalto, estructuras que amenazaban con caerse de un rato a otro, total, recomponerla costo más de mil millones de pesos a lo presupuestado originalmente, por supuesto, al chaparrito de las botas y el sombrero igual se le puede achacar haber construido en su mente y todo su sexenio un sueño guajiro llamado “Canal intracostero” que nunca existió pero si le inyectaron esfuerzo y mucho presupuesto público que se pudo utilizar en obras reales y no en ideas que iban a terminar en nada.

En el sexenio de Yarrington el saqueo a los presupuestos se hacía desde las presidencias municipales, su compadre en Reynosa vendía y construía con caliche a precio de oro, en Tampico no cantaron mal las rancheras, vaya, hasta la remodelación de la casa de gobierno y sus oficinas de palacio a las que colocó vidrios con alto blindaje pudieran entrar al catálogo que estamos construyendo de monumentos a la corrupción, eso sin olvidar el negociazo con las marismas de Altamira o con la banda del concreto y el asfalto.

Llegó Eugenio Hernández Flores y construyó todo lo que se llamó parque bicentenario en Victoria, un negocio de unos cuantos que incluso se dice siguen cobrando rentas por tierras ejidales que ni eran propias, es la duda que dejaron, pero igual muchos alcaldes hicieron los negocios de la vida, de ser simples mortales pasaron a ser lo millonarios.

Con el Egidio aterrizó el descaro, por decirle algo, la remodelación de los jardines de la plaza del 15 le costó a los tamaulipecos más de 2 millones y medio en plantitas y tierrita, nada más, ya no me pregunte sobre el piso de la plaza, el llamado centro geodésico, ni lo que hicieron con el estadio, o el llamado paseo Méndez y hasta en la calle ocho de ocho, y no fue todo, bastaría con escarbarle poquito para buscar dinero del Cobat que se perdió, el saqueo al ahora llamado IPSSET y al SARTET, eso más otra larga lista.

Pero si de monumentos a la corrupción se trata el campeón sin duda fue Cabeza de Vaca, jamás se vio un peso en obra pública en municipio alguno aunque se justificaban miles de millones, y cuando se animaron a realizar trabajos fue más con fines gandallas que de servirle al pueblo, ejemplos, pues que le parece toda la red de agua potable y drenaje que se puso en el Centro de Ciudad Victoria con la que justificaron cientos de millones de pesos para terminar siendo un mugrero que sigue presentando fugas y colapsándose cada que llueve.

En los municipios hay cosas peores, pero quizá lo más ojeis que hizo fue dejar sin becas a los niños más necesitados, sin despensas a los más pobres, con deudas a casi todos los contribuyentes a los que aplicó el terrorismo fiscal para recaudar, por supuesto, lo peor fue en seguridad pública, todo era simulación mientras alguien se embolsaba mucho dinero en todas las actividades ilícitas que les eran posibles.

Se defenderán los exgobernadores, quizá todos puedan argumentar que ellos no eran los constructores ni los responsables en los municipios, y hay que darles el beneficio de la duda sin soslayar en todo esto lo único indudable son los hechos, ahí están, se siguen viendo, son apreciados desde donde se quieran ver como verdaderos monumentos a la corrupción.

Y viene a colación lo anterior porque este miércoles el gobernador Américo Villarreal fue a Altamira precisamente a reparar uno de esos monumentales saqueos, el llamado Puente Roto, que no es otra cosa que una mega obra de cientos de millones inaugurada en el 2010 y clausurada seis meses después por inservible.

Ahora le llamarán «Puente de la Esperanza”, una obra con una inversión estimada de 293 millones de pesos, y que le decía el gobernador Américo Villarreal Anaya supervisó este miércoles y en la cual aseguró que en Tamaulipas se acabará esos actos de corrupción, la deshonestidad.

«Estamos comenzando a vivir los cambios; en eso estamos y tengan la seguridad de que no les vamos a fallar», expresó.

«Queremos alejarnos de lo anterior, como fue este ejemplo, este símbolo que existía aquí de la deshonestidad, de la corrupción, el ‘Puente Roto’, que estuvo aquí por más de tres administraciones sin que nadie le tocara ni le moviera nada. Ya había hasta árboles arriba del puente, era un monumento a la corrupción, un puente roto».

El mandatario tamaulipeco destacó que el inicio de esta obra, que deberá estar terminada en un plazo de 259 días, es un gran ejemplo de lo que se puede lograr al trabajar en forma conjunta, entre el Gobierno Federal, Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales.

«Tenemos muchas obras pendientes por hacer, que nos quiten estos monumentos a la ineficiencia, la corrupción, el dispendio, al enriquecimiento de unos cuantos, por obras malas y mal planeadas nada más con la intención de enriquecerse y por dar malos materiales y mala participación y preservación de nuestros recursos y que estamos ahora transformando», mencionó.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, recordó que este puente fue inaugurado en diciembre del 2010 y seis meses después, en junio del año 2011, fue clausurado por autoridades de Protección Civil, debido a fallas en su estructura y cimentación, a consecuencia de ser edificado sobre dos lagunas, aunado a la carencia de estudios sobre mecánica de suelos y el empleo de pilotes individuales en su construcción.

SERÁ DE LUJO… En general se construye un paso a desnivel en el kilómetro 30 más 880, en el Puerto Industrial de Altamira, tendrá una longitud de 899.4 metros lineales, incluyendo sus rampas con 16.7 metros de ancho, que permitirá dos carriles en cada sentido.

La nueva estructura, dijo, estará cimentada por medio de 100 pilas de 1.20 metros de diámetro y una longitud de 18 metros, apoyada sobre un estrato firme y contará con dos puentes paralelos de 63 metros de longitud, divididos en un claro central de 30 metros y dos claros laterales de 16.7 metros.

RECERTIFICARÁ UAT CENTROS DE IDIOMAS… Con base en el Plan de Desarrollo Institucional instrumentado por el rector Guillermo Mendoza Cavazos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabaja en la recertificación de sus Centros Universitarios de Idiomas. Anteriormente denominados Centros de Lenguas y Lingüística Aplicada (CELLAP), los Centros Universitarios de Idiomas de la UAT están ubicados en los campus de Reynosa, Victoria y Tampico.

En conjunto, durante cada periodo escolar atienden a más de cinco mil usuarios, entre estudiantes y público externo. Respecto al proceso de recertificación, la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica de la UAT, dijo que el compromiso del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos es tener una oferta educativa de calidad y que, además, los centros que ofrecen servicios educativos estén certificados.

En ese contexto, comentó que se busca fortalecer a esos centros de idiomas cuya función es contribuir a la formación integral del estudiantado a través de la enseñanza de lenguas extranjeras y de una oferta educativa diversificada que permita cubrir sus requerimientos curriculares y fomentar la interculturalidad.

Subrayó la importancia de que la comunidad estudiantil cuente con cursos de inglés, francés, alemán, entre otros idiomas; y que también, mediante procesos de certificación de calidad, cuenten con un plus que les dé un reconocimiento internacional, es decir, una certificación adicional a su formación.

Explicó que el proceso de recertificación lo lleva a cabo el Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, A. C. (CONAC), y que, en ese sentido, se está trabajando para recibir la visita de evaluación los días 2, 4 y 6 de octubre en los Centros Universitarios de Idiomas de Tampico, Ciudad Victoria y Reynosa.

En su momento, ese organismo acreditador emitirá las recomendaciones que así considere, para obtener la recertificación con una vigencia de tres años.

La Dra. Rosa Issel Acosta González destacó que, como parte de este trabajo, se ha implementado el sistema para el proceso institucional de academias, con la finalidad de fortalecer el trabajo colaborativo y coordinado con los Centros Universitarios de Idiomas.

Cabe señalar que, con estos trabajos, la UAT fortalece su programa institucional de idiomas, con el propósito de estandarizar la calidad académica en la enseñanza de lenguas de sus programas universitarios en todos los niveles y modalidades educativas.

