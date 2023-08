Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La alianza maldita no llegará lejos. Aparecieron las primeras señales de su desintegración. Y es que Claudio X. González atacó feo al PRI aprovechando una nota aparecida en el periódico defensor de los intereses de la ultraderecha y el neoliberalismo, relacionada con el presunto manejo de recursos públicos por el novio y cuñado de la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado.

Dice Claudio: “Vaya descaro, nunca, ni en los terribles tiempos de Peña Nieto ha habido tanta corrupción y despilfarro. Morena no solo está repleta (sic) de ex priistas, es la peor versión del PRI”. De inmediato Alejandro Moreno Cárdenas, todo indignado él, respondió: “La comparación es pendenciera y muy desafortunada”. Y deje que el diputado y principal consejero y operador de “Alito”, Rubén Moreira, completó el golpe al señalar: “Imprudente comentario. El PRI es constructor de las grandes instituciones del país. En el PRI nos ofenden tus comparaciones. Tus palabras son una falta de respeto. Te exijo una disculpa. Imposible el diálogo si no te retractas”.

A la hora de escribir esta columneja no había noticias de que Claudio reculara lo cual pareciera normal en alguien cuya soberbia es acorde con la riqueza lograda a través de relaciones e influencia familiar con el poder político.

El asunto es que el rompimiento entre PRI, PAN y PRD es inminente y ha de suceder tal vez antes de la definición de Xóchitl Gálvez como candidata presidencial. Se nota, por ejemplo, que en los eventos realizados por la senadora no aparece representación tricolor siendo reemplazada por grupos empresariales que tienen la consigna “de cuerpear” a la dama en cualquier lugar donde aparezca. Es probable, además, que el capital privado ayudara en la obtención de las 150 mil firmas necesarias para avanzar en el proceso interno.

Usted dirá que lo dicho por el empresario cae como “anillo al dedo” al dirigente del PRI de quien existen sospechas de que busca un acercamiento con Morena considerando que como parte del combate a la corrupción “lo traen de la cola” donde mucho cuentan las evidencias probatorias de Layda Sansores, gobernadora de Campeche a quien Alejandro Moreno ha tratado de intimidar en más de una ocasión, pero con resultados adversos.

Mientras tanto es claro el desgaste que sufre Xóchitl Gálvez. Aunado a que ya no funciona la exagerada publicidad de su imagen, está el que debe responder a las constantes menciones que de ella se hacen en “las mañaneras”. Usted dirá que esto parece plan con maña dado que la mujerona no se da abasto para responder y demandar por distintas vías sobre supuestas agresiones en su contra. En este sentido como que hace el ridículo provocando burla y escarnio popular.

Sea como fuere, anote que se avecina una lucha campal en la alianza maldita con funestos resultados políticos. Y si no, pa’l baile vamos.

IDEAS SOBRAN…

En algunas partes del estado Morena realiza “foros” en el objetivo de implementar algo así como el plan de gobierno del próximo sexenio federal, incluso sobre el proyecto de nación como si no supiéramos que la total transformación es lo importante. En este caso yo digo y sostengo que ideas sobran, lo que falta es que la dirigencia local sea protagonista en respaldo y apoyo hacia las autoridades. No es posible que desde el extranjero la manipulación perversa funcione así sea en minorías que estorban y aun combaten la reconstrucción de Tamaulipas.

Déjense de cuentos y payasadas. La hora presente es de activismo y no de palabrería, sea de participación sobre la realidad y no demagogia ni hipocresía de falsos militantes de Morena que solo hacen el juego a los adversarios. Y ni modo que sea invento.

SUCEDE QUE

En eso de los fiscales incómodos cierto es, que “el corte viene parejo”.

Y hasta la próxima.