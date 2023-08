Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En municipios chicos es a donde llegan los alcaldes bandidos (bandidas) más grandes, capaces de “desaparecer” presupuestos anuales completos.

La última evaluación de Coneval dice que entre los más pobres se encuentran Bustamante, Tula, Palmillas y San Nicolás, y es ahí donde la Auditoría Superior ha detectado más pillerías en los últimos años ¿será porque a nadie han mandado al bote?.

Desde el 2015 la ASE dijo haber turnado a la entonces Procuraduría el caso de Jorge Luis Monita Silva, ex presidente de Palmillas, para que devolviera 12 melones de pesos que se devoró mientras fue alcalde 2011-2013.

Es fecha que el largo brazo de la Ley no lo encuentra, pese a que ahora es presidente del DIF porque su mujer, María de las Nieves Ramírez Compeán, es alcaldesa del pueblo.

Por entonces el fiscalizador reclamaba otros 398 mil varos de la Comisión de Agua, que también se embolsaron.

Ahora mismo la Auditoría exige a la esposa Nieves Compeán que devuelva 4 millones 741 mil devaluados, cuyos comprobantes de en qué los gastó se le “perdieron”. La cuenta pública 2022 está “atorada” a pesar de pertenecer ella al establo vacuno del Auditor.

Con fecha 17 de febrero del 2023 el gerente de ASE, Jorge Espino, le dijo que debe justificar ¿inventar comprobantes? Porque si no le darán pa’delante al asunto. Son 20 observaciones de las 24 irregularidades que detectaron los auditores.

A pesar de ello, y con aires de diva, cree que las fiestas patronales de “Nuestra Señora de la Nieves”, que se realizaron en la primera semana de agosto, son en su honor. Cumple años el mismo día que Palmillas.

Echó la casa por la ventana con un gasto millonario, todo gratuito, incluyendo borrachera permanente de una semana financiada por el municipio.

Todo gratis, comida y bebidas, en callejoneda, jaripeo, bailes, cabalgata, coleadera, huapangueada, exhibición de vehículos 4 x 4, motociclismo, quema de pólvora, danzas, charreada, escaramuza y cabalgata.

Algunos asistes calculan que, en la semana de pachanga, se fue por lo menos la mitad del presupuesto anual de 33 millones que le asignaron a la señora para el 2023.

De lo más caro son los grupos musicales que vinieron de Nuevo León y San Luis Potosí, como Los Mercenarios, Banda Sacramento, Hechizero de Linares, Carácter Norteño y Cómplices de Nuevo León, entre otros.

Se dio una vuelta por el rumbo el ex candidato panista a la gubernatura, César Augusto Verástegui, tal vez pensando en que volverá a ganar la Tesorería de Palmillas, que es lo que más le interesa al PAN.

Por los años en que la ASE buscaba a Monita, también andaban tras Juan Andrés Díaz Cruz, pillastre ex alcalde de Tula, para cobrarle 23 melones que “desaparecieron” con él. Nunca lo hallaron pese a que se convirtió en uno de los hombres más ricos del pueblo, con negocios en Tamaulipas y San Luis.

La zona árida está llena de bandidos con nombramiento. En Miquihuana por ejemplo, la también alcaldesa panista, Gladys Magalis Vargas Rangel, es parte de una familia con negros antecedentes de corrupción en el pasado reciente.

Su hermano Baltasar fue presidente del pueblo, 2014-2016, en cuyo gobierno se robaron hasta los sillones del ayuntamiento, refrigerador y sartenes de la cocina del DIF.

Era Tesorero Roque Sánchez Carrizal, el marido de Doña Gladys, también con cuentas mochas en la Auditoría y Fiscalía de Jaumave. Nunca judicializaron los expedientes.

Bustamante es otro cacicazgo de corrupción con Maricela Rodríguez González, que llegó por el PRI, y el panismo le autorizó dejar en el mando a su hija Brisa, pero ella es la que maneja la caja de las galletas.

En San Nicolás, otro de los municipios pobres de Tamaulipas, se da el caso que ni la Auditoría Superior ni la Fiscalía encontraron a un trío de pilluelos, Manuel Guadalupe González Villarreal, Everardo Garza Martínez y José Felipe Silguero Castellanos, ex alcalde, ex tesorero y ex síndico, administración 2011-2013, quienes “desaparecieron” los 17 millones de presupuesto del municipio del último año que ejercieron.

Don Jorge Espino Ascanio, el Auditor, debería ponerse a chambear, lo mismo que el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez, hijos del cabecismo que tienen los expedientes en la congeladora.

La secretaria de Educación del Estado, Lucía Aimé Castillo, reporta que en Tamaulipas se entregarán puntualmente los libros de Texto Gratuito a partir del 28 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar, de lo cual luego comentaremos.