Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Adolfo Sierra Medina, negó que se haya reactivado una orden de aprehensión en su contra, con lo que en cualquier momento pudiera ser detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia.

Molesto, el dirigente sindical dijo que hará un comunicado negando el hecho y lo publicará en sus redes sociales donde también adjuntará el documento donde el juez le otorgó la libertad absoluta.

“Es falso no hay nada, y de hecho ante este tipo de rumores hare un comunicado donde negaré ese comentario y mostraré el documento donde el juez me da la libertad total y absoluta, para que ese tipo de comentarios no existan”.

Cabe recordar que en mayo pasado, en el marco del proceso electoral que se vivió en Tamaulipas, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Adolfo Sierra, por presuntos delitos electorales.

El dirigente sindical se amparó y recuperó su libertad; sin embargo, y de acuerdo a esa publicación, la semana pasada un juez federal negó la suspensión definitiva, es decir, automáticamente se reactiva la orden de aprehensión en su contra.

A raíz de esa nota, que reiteró es falsa, muchos sindicalizados se inquietaron y le han estado llamando para preguntarle sobre el caso.

“Sí me han llamado a raíz de esa nota falsa muchos compañeros para preguntarme de ese tema”.

No obstante consideró que detrás de esa información puede haber un trasfondo político para restarle fuerza al sindicato y en particular a su liderazgo que, aseguró, está más vivo que nunca.

Al respecto recordó que él es un dirigente que ha pasado por las urnas en los procesos de elección sindical en los que ha participado y en el último de ellos también demostró la fuerza que tiene pues la mayoría de los trabajadores votó a su favor.

“Seguramente un grupo opositor sacó o ventiló esa falsa información con la intención de desestabilizar al sindicato, pero lo cierto es que no hay nada de eso”.