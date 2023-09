Por Agencias

Ciudad de México.- A pesar del rechazo expresado por gobernadores de partidos de oposición contra los nuevos Libros de Texto Gratuitos, los libros para educación primaria ya están en las escuelas en 30 entidades del país, donde ya se reparten, y sólo quedan pendiente los casos de Chihuahua y Coahuila, en los que sus gobernadores promovieron un amparo para evitar su distribución, expuso este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario agradeció a las autoridades, maestros y padres de familia “porque se entregaron los libros, o están en las escuelas ya distribuyéndose en 30 estados. Solo dos no entregaron libros».

Agradeció a los gobernadores que ayudaron para que se realizara el reparto, y en el caso de los estados donde los gobiernos estatales anunciaron que entregarán cuadernillos complementarios, vio la medida como buena, ya que los mismos profesores lo recomiendan. “Que se tengan los libros de texto es muy importante, porque es lo básico, pero si se pueden tener libros de consulta u otros cuadernillos, está bien”, agregó.

Sobre el caso del Estado de México, donde una veintena de padres de familia tramitaron un amparo en contra de los libros, detalló que tras dialogar con el gobernador Alfredo del Mazo, se llegó a la conclusión de que prevalecía el criterio legal expuesto por la Secretaría de Educación Pública, para amparar sólo a los promoventes, y permitir el repart al resto de la población.

En tanto, “con otros gobernadores, ellos mismos fueron expresando que fueron a entregarlos”, indicó, a la vez, llamó a “que no se deje la gente, como sucedió, que no se deje manipular, porque no les funcionó a los que quisieron sacar raja política. No les funcionó, fallaron, fracasaron, porque ya es otro pueblo. Imagínense, empiezan diciendo que se va a inyectar el virus del comunismo en los libros; falso completamente, o sea, mentira, no pudieron demostrarlo, porque no hay nada que lleve a ese propósito”.

Dijo que con la postura “tendenciosa” de sus opositores, “quisieron espantar con eso, no les funcionó porque no es nada más de gritar, es que se tiene que argumentar, no es descalificar, es presentar pruebas, ni mucho menos arrancar hojas como lo propuso el presidente del PAN, y quemar libros. Imagínense lo que es regresar a los libros prohibidos, son muy retrógradas, pero vivimos en país libre y que sigan su camino los retrógradas, los fachos, hasta los progres buena ondita”.

Recordó que en Chihuahua y Coahuila, los gobernadores presentaron controversias constitucionales para evitar el reparto de los textos, “y un ministro que está bien asociado con potentados decidió resolver que no se distribuyeran los libros mediante un amparo, una suspensión”.

Y en referencia al ministro Luis María Aguilar, quien otorgó dicho amparo, el mandatario sostuvo que el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Félix Medina Padilla, le informó que en contraste con la velocidad con la que se otorgó dicha suspensión en el caso de los libros de texto gratuito, “guarda en su escritorio un expediente en donde una empresa está en litigio porque no quieren pagar 25 mil millones de pesos de impuesto”, relacionado con un proceso que lleva meses en trámite. (Néstor Jiménez y Emir Olivares/La Jornada).