Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por más que le peguen los allegados al presidente a la casi candidata del Frente Amplio por México, léase del PRI-PAN-PRD, organizaciones y antilopezobradoristas unidos, la panista Xóchitl Gálvez, será competitiva, porque parece auténtica, porque su interés de ser presidenta y trabajar para el país parece genuino, más aún, porque los enemigos de la transformación le van a meter todo el dinero del mundo a su campaña para aprovechar sus cualidades.

Lo triste, lo muy triste, es que la apuesta del antilopezobradorismo a Xóchitl es más por sobrevivir, incluso por agandallar y avanzar en la búsqueda de impunidad para ellos y no con la sana intención de que la mujer gane o su presunta ideología ganen la presidencia de la República.

Me explico: en realidad las dirigencias de los partidos políticos y sus cuadros con algo de poder lo que quieren es que crezca la candidata para ellos instalarse en las candidaturas pluris al Congreso, les da igual si es al Senado o Diputados federales, para ellos el fuero vale igual y es lo que quieren para garantizar por lo pronto impunidad en sus delitos y en tres o seis años más buscar nuevas venganzas.

Exacto, a la candidata panista la utilizan los gandallas, va un ejemplo: este martes se oficializó la coordinación en materia de seguridad del Frente Amplio para el exgobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, argumentan que tiene experiencia en el tema, que ha dado resultados y cosas así, nos quieren jugar el dedo en la boca o convencernos de cosas que no son, o de plano ignoran que en realidad parte de su policía actuaba como liderazgo del crimen, que lo mismo mataban que secuestraban; traducción, la paz que se vivía en esa época era ficticia, la muestra más clara es que un año antes de que se fuera entró un comando a matar personas en Reynosa, a tres colonias y a quien apareciera en sus calles.

Pero además el exgobernador no podría nunca explicar la posesión de bienes con un valor cercano a los mil millones de pesos que le atribuye la Cuatro T porque en toda su vida laboral, en la alta burocracia, no ha ganado ni cien, todos sus cargos eran de tiempo completo lo que significa que no podría manejar empresas privadas, es más, no se le conocieron y que no diga que eran familiares porque todos andaban en lo mismo, en la presunta política.

Y si no le es suficiente, es un hecho que al aparecer los Cabeza de Vaca o allegados en la boleta electoral del próximo año los votos al frente amplio por México, por lo menos en Tamaulipas, se van a caer, acá la gente lo odia porque se robaron despensas, las becas para los niños más necesitados, no hubo obras y el saqueo a las Comapas todavía las tiene funcionando a medias y ha dejado sin agua a la población, o de eso se les acusa en 56 carpetas de investigación que tienen congeladas, quizá, esperando ese fuero anhelado.

Lo más triste es que el nombramiento de Cabeza de Vaca lo oficializaron los dirigentes de los tres partidos políticos en la coalición, lo que significa que hubo mucho billete o harto compromiso con el exgobernador, lo que casi asegura que será candidato por la vía plurinominal a cualquier cosa, es decir, ya compró su impunidad por tres o seis años más, según sea el caso.

Claro, todavía habrá que ver que hace Xóchitl Gálvez, si quiere ganar tendrá que ser muy clara y quitarse esos lastres, si nomás va de comparsa pues se quedará calladita o hasta justificará dichos nombramientos en el Frente Amplio por México.

De entrada, todo parece indicar que el PRI, el mismo PAN y el PRD utilizarán el inesperado resucitar de ese Frente Amplio con Xóchitl, ya estaban muertos y el presidente les inventó una candidata que los metió de nuevo en la elección, obvio, les vale si ganan o pierden el cargo más honroso de este país, su objetivo es obtener cargos, fueros y presupuesto.

Y sí, la futura candidata perderá todo, su rebeldía y su trabajo será capitalizado por lo peor de la oposición, pobre Xóchitl le utilizan los gandallas y parece que ni cuenta se da.

ACREDITA UAT LICENCIATURA EN ECONOMIA… Como producto del trabajo de mejora continua que impulsa el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se llevó a cabo la entrega del reconocimiento que acredita a nivel nacional la calidad de la Licenciatura en Economía y Desarrollo Sustentable que imparte la máxima casa de estudios del estado.

El documento fue entregado por la Dra. Irma Lorena Zaldívar Bribiesca, presidenta del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, A. C. (CONAC), en el marco de una ceremonia académica celebrada en el auditorio C. P. Enrique Etienne Pérez del Río, de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV).

En su mensaje, el contador Guillermo Mendoza destacó que para la UAT es muy importante continuar avanzando en los procesos de calidad y mantener una permanente actualización de los programas académicos que ofrece a la juventud.

En ese contexto, afirmó que la Licenciatura en Economía y Desarrollo Sustentable es un programa pertinente que se fortaleció con el reciente proceso de actualización curricular de la UAT, el cual permitió mejorar en áreas como el manejo de minería de datos y la especialización en finanzas, además de actualizar las materias de economía orientándolas hacia la cultura de la sustentabilidad.

Agradeció el rector la asistencia de la presidenta del CONAC en este acto donde se da testimonio también del trabajo en equipo realizado por el claustro docente, administrativos y coordinación de la licenciatura, encabezados por el director de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas.

Por su parte, la Dra. Irma Lorena Zaldívar Bribiesca refirió que la acreditación es un reconocimiento de la comunidad académica mexicana al trabajo de la UAT, y manifestó que para el CONAC es grato entregar el documento que avala la calidad de la Licenciatura en Economía y Desarrollo Sustentable, por el alto nivel de compromiso puesto en cada una de las etapas que integran la evaluación.

Asimismo, el Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la FCAV, reconoció el apoyo del rector Guillermo Mendoza Cavazos para la consecución de esta meta, que representa un paso más en la consolidación y crecimiento de los programas de calidad que oferta esta institución.

Por parte de la rectoría, se contó con la asistencia de la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica; y la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado; además del C. P. Luis Navarro Roso, decano de la UAT; y la Dra. Mónica Lorena Sánchez Limón, secretaria académica de la Facultad de Comercio y Administración Victoria.

LANZA GOBIERNO DE TAMAULIPAS MERCADO JOVEN… Será en Ciudad Victoria el primer “Mercado Joven” que se realice en Tamaulipas, iniciativa que busca impulsar y consolidar emprendimientos juveniles a nivel nacional y que forma parte de las estrategias del componente “Comercio Joven”, el cual iniciará actividades el próximo domingo 20 de agosto en el Paseo Méndez (Libre 17) en punto de las 19:00 horas.

Así lo informó la directora general de INJUVE Tamaulipas, Judith Katalyna Méndez Cepeda, quien además confirmó que el evento se llevará a cabo en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Olga Patricia Sosa Ruíz y el Gobierno Municipal de Ciudad Victoria, que encabeza el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, apoyados por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

“Se montará una variedad de stands donde se expondrán productos o servicios de emprendedores locales, así como también servicios y programas por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Trabajo, INJUVE Tamaulipas y el Instituto Mexicano de la Juventud”.

“Estamos sumando esfuerzos con aliados locales y estatales para la conformación de espacios físicos donde este grupo de la población, logre la exposición de sus productos y servicios, además de promover el comercio local y solidario, la empleabilidad juvenil abriendo espacios de oferta laboral, al presentar una sección completa de Bolsa de Empleo Joven”, comentó la titular del Instituto de la Juventud, Katalyna Méndez.

La convocatoria aún se mantiene abierta para los emprendedores interesados en participar, registrándose previamente en el siguiente link: https://forms.gle/fkEPDWUPE3VEsA3s8

