Por Agencias

Ciudad de México.- A ver si se atreven los del Poder Judicial a violar la Constitución” con la decisión sobre la controversia constitucional para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos en todo el país, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador y de darle la razón al recurso interpuesto por el gobierno de Chihuahua quedará de manifiesto.

Consideró que este asunto tiene de fondo un tema político y no jurídico, además de que la oposición a los materiales para el nivel básico de educación está relacionado con el conservadurismo y cuestionó que se vincule a la educación con la politiquería por la temporada de elecciones, ante la que consideró que “están desesperados, porque la gente quiere que continúe la transformación”.

De la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, dijo que “ella seguramente sabe bien de lo que yo opino y para qué le voy a enviar carta. Todos ellos deberían actuar de manera responsable. Se está haciendo un trámite, pero no es un asunto jurídico es un asunto político”.

“No podemos adelantar vísperas, hay que esperar, es muy interesante el tema, primero la facultad la tiene el gobierno federal, la Constitución es muy clara en eso, entonces si van a violar la Constitución pues va a quedar de manifiesto, pero a ver si se atreven los del Poder Judicial a violar la Constitución, ya lo han hecho, pero no pueden hacerlo todos los días”, entre lo que destacó ampararse para mantener un salario y prestaciones más elevadas a las del presidente del país.

El presidente López Obrador afirmó que no sabe lo que harán los gobiernos estatales para suplir los libros de texto “si no quieren que se repartan los libros, como lo decidió un ministro de la Corte ante una demanda de la gobernadora de Chihuahua nosotros no los vamos a repartir hasta que se termine el juicio”.

En caso de que la conclusión sea frenar de manera definitiva la distribución de los libros de texto, “pues entonces va a ser el pueblo de Chihuahua, los padres de familia, los que van a decir qué va a pasar o a lo mejor van a hacer libros los gobiernos estatales, no les corresponde, pero a lo mejor lo autoriza el Poder Judicial, la Suprema Corte”.

Entre los elementos que mencionó es la impresión y distribución de cuadernillos donde se oponen a los que envía la SEP.

En la conferencia en el Salón Tesorería participaron los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón; de Guerrero, Evelyn Salgado; de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; de Puebla, Sergio Salomón Céspedes; y de Tlaxcala, Lorena Cuéllar a quienes les pidió levantar la mano para decir si los van a distribuir, todos respondieron que sí.