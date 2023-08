Por Agencias

Ciudad de México.- “Se les va a aparecer el diablo hdspm, debieron haberse medido”, publicó en Twitter el empresario Ricardo Salinas Pliego, un día después de que el INE determinó que ejerció violencia política de género contra la senadora de Morena, Citlalli Hernández.

“¿Qué me van a hacer los pendejos del @INEMexico, va a venir a detenerme por cuestionar a una cerdidora pública?”, agregó Salinas Pliego, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le ordenó borrar publicaciones en redes sociales en 24 horas.

En otra publicación en su cuenta en Twitter, el empresario asegura que, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya realizó una encuesta y “el pueblo dice que no borre nada, y no voy a borrar ni una coma”.

En ese mensaje, Salinas Pliego repitió algunos de los insultos y burlas sobre el físico de Citlalli Hernández que la llevaron a presentar su queja ante el INE.

Sobre Morena, el dueño de TV Azteca sugirió que dejarán el poder en 2024:

“Todos sabemos que una bestia arrinconada (que sabe que está en sus últimos días de poder), es peligrosa y violenta, si creen que no me esperaba su intento de distracción, ataques y cambio de conversación están equivocados, piénsenle tantito y verán que estamos aquí porque yo los traje, ustedes cayeron solitos, espero y la gente entienda que a los delincuentes como ustedes se les enfrenta y se les saca a patadas del poder que equivocadamente les dieron, en este caso el enemigo de mi enemigo, es mi amigo, no bajemos a la cabeza y alcemos la voz!!!! #YaSeVan, con los niños no se metan y NO a los #LibrosComunistas”. (Apro).