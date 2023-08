Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La mañana de este miércoles en su conferencia de prensa, y cuestionado por el periodista Mario Cancino,sobre el señalamiento de la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos referente al retraso en pagos de COMAPA a la Comisión Federal de Electricidad, el alcalde Eduardo Gattás Báez respondió: «A la diputada Alejandra Cárdenas, que merece todo mi respeto, yo le pregunto: ¿Por qué cuando Pilar (Gómez Leal) dejó de pagar casi 10 meses y dejó una deuda de 103 millones de pesos solo de luz, de los cuales hemos pagado más de 76 millones, con gran esfuerzo ya hemos pagado deuda de la administración pasada, por qué no la vimos expresándose de esa misma forma?.

«Y con nosotros, con un retraso de 10 días ante la Comisión Federal de Electricidad por esa deuda que traemos… que eso fue el miércoles y el viernes reconectamos la luz, pagamos la deuda».

Añadió Gattás: «Mi pregunta es…qué raro que ya se acerca el tema electoral y salió muy participativa la diputada, pero por qué no fue así con el gobierno de Francisco Javier Cabeza de Vaca, con el de Pilar (Gómez Leal), con el de Xico (González Uresti) fue muy suavecita y con nosotros se acerca el tema electoral y ahora sí, sale muy participativa. Que si hubiera sido parejo pa’todos pues que bueno, me quedaría callado… y no le mandaría decir yo eso, ¿por qué? Porque fue dura con Pilar, fue dura con Xico, dura con Cabeza, pero pos si no fue así… piso parejo pa’todos. Que no sea nomás por las elecciones que se acercan».

Luego de lo expresado por el alcalde Lalo Gatás, por la tarde busqué a la legisladora Ale Cárdenas Castillejos. En respuesta, cordial, la legisladora me remitió a su mensaje en Twitter (ahora plataforma X). Tiene un texto y un video. El texto dice: «Como diputada mi preocupación siempre ha sido buscar soluciones al tema del agua. Como ejemplo la Ley del Semáforo del Agua. Se equivoca Lalo Gattás al querer censurar mi trabajo como legisladora. En vez de agarrar pleitos, mejor póngase a trabajar que se acaba el tiempo».

Respecto al video les digo que fue realizado en el lecho seco del río San Marcos, dentro en una cancha de fútbol ubicada frente a la llamada Vieja Torre de Gobierno, que dicho sea de paso luce muy bien en la grabación. La legisladora Ale Cárdenas, en video expresa: «Todos sabemos que Victoria vive la crisis del agua. Lo que no todos saben es cómo llegamos a este punto. Te lo explico: Hoy Comapa está en un círculo vicioso. Por un lado no tiene la infraestructura para dar un servicio adecuado y por el otro, los usuarios, con justa razón, no pagan por un servicio que no tienen».

Y agrega: «Esto hace que Comapa no tenga recursos para reparar fugas ni mejorar sus servicios, sumando a malas gestiones y claros indicios de corrupción».

Y pregunta Ale Cárdenas: «¿Es posible darle la vuelta a esto? Sí. Hay que cerrarle la llave a malas administraciones y priorizar el bien de todos, no el de unos cuantos».

El referido video cierra con la leyenda en verde y rojo (colores de la bandera mexicana): Fuerza y Corazón: Alejandra Cárdenas. Diputada. Tiene una duración exacta de un minuto y cinco segundos.

Así el asunto en el muy importante tema del agua. Esperemos que haya unas buenas lluvias, incluso un ciclón, como en su momento hace ya más de 12 años fue el «Alex».

2.- Con la buena voluntad que las familias tamaulipecas cuenten con un transporte público seguro, moderno y eficiente, el gobierno de Américo Villarreal Anaya trae sus programas de inversión para la modernización de las 4 mil 500 unidades del padrón de autobuses urbanos, que prestan el servicio de Tampico a Nuevo Laredo.

En este tema José Armando Lara Valdés, subsecretario de Transporte Público, comentó que a través de la secretaría General de Gobierno que encabeza Héctor Joel Villegas González, se trabaja en la conformación de un financiamiento que brinde oportunidad al concesionario de si sustituyendo sus camiones, sin afectar la economía del usuario.

Añadió el funcionario: “La instrucción del gobernador Américo Villarreal es optimizar la operatividad del servicio colectivo, en ese sentido la Subsecretaría de Transporte participa en el diseño de rutas, reforzando la infraestructura en cada delegación y en el proceso de certificación de un proveedor que aporte un subsidio para sustituir las unidades que no cumplen con la Ley de Transporte”.

En lo referente al tema del incremento a la tarifa del transporte, Lara Valdés aseguró que hasta el momento se mantiene la misma tarifa en Reynosa y resto de los municipios del estado, pero continúa el análisis de la petición presentada por los concesionarios para tomar una decisión consensuada entre la autoridad y usuarios del transporte público. Así las cosas.

«YO YA ME LLAMABA PASCUAL, NO TUVE APODOS»

3.- Al momento de redactar esta columna nos enteramos del fallecimiento del contador Pascual Ruiz García, ex presidente municipal de Victoria en el periodo 1995-1998.

Recuerdo que en el sexenio del gobernador Manuel Cavazos se desempeñaba como Contralor Estatal cuando el PRI lo nominó para ser su candidato a alcalde. Gobernaba Victoria el entonces panista y muy popular como siempre, Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

Ruiz García, en una primera conversación que tuve con él en su condición de candidato, me platicó: «Mira, yo de niño no tuve apodo, yo ya me llamaba Pascual».

Hombre ordenado logró regresarle al PRI la Presidencia Municipal, y tras su ordenado gobierno, el PRI lo postuló para diputado local y ganó.

El contador Pascual Ruiz fallece a los 76 años. En el año de 1961 se fue a Monterrey a estudiar en la Prepa del Tec de Monterrey. Hizo dos carreras profesionales en el Tec de Monterrey: la de Contador Público y la de Licenciado en Administración de Empresas. Le sobrevive su esposa, maestra Josefina Salinas Riestra. Contador Pascual Ruiz García. Descanse en paz. (NOS VEMOS).

