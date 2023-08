Por Agencias

Ciudad de México.- Los tres partidos que integran el Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD) Informaron que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue detenido sin el debido proceso y que el caso, de investigación de los feminicidios, se utilizan para beneficiar a ex funcionarios.

En un comunicado conjunto, PAN, PRI y PRD señalaron:

“El Frente Amplio por México exige el esclarecimiento pleno de los hechos que han conducido a la muerte violenta de mujeres en nuestro país y rechaza tajantemente su utilización política, ya que no se pretende hacer justicia, sino enrarecer las investigaciones y beneficiar a ex servidores públicos que no rindieron buenos resultados durante su gestión”.

Como en el porfiriato, añadió, “hoy las instituciones públicas son utilizadas con fines políticos y partidistas en beneficio del oficialismo”.

Dijeron que no quieren que “se siente un precedente para que mañana puedan detener ilegalmente a cualquier opositor, legislador o legisladora, por motivos políticos. Eso se llama dictadura”. (Por Fabiola Martínez/ La Jornada).