Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las diferencias entre quienes aspiran a la candidatura presidencial por Morena han sido solo fraternos reclamos, al menos hasta ahora. Marcelo Ebrard alzó la voz el fin de semana anterior bajo el supuesto de que no hay piso parejo en la contienda y quizá tenga razón. (Recién, al salir de las oficinas del INE a donde acudió a pagar una multa, sorprendió a alguien despintando una barda con propaganda a su favor, la cual, al parecer, era sustituida por la imagen de Claudia Sheinbaum. Al respecto existe la impresión de que se trató de un montaje para ejemplificar su denuncia). Por otra parte, demandó la inclusión de una empresa diferente a las que resultaron electas para operar las encuestas internas que se avecinan. Petición que le fue concedida y todos en paz.

De suerte que el escándalo propiciado por la oposición relativo a que el ex canciller abandonaría el partido de AMLO para mudarse a Movimiento Ciudadano no le resultó. Decía el grupo rapaz que, en dicha organización, Dante Delgado (este encantador de serpientes e ilusiones) lo esperaba con los brazos abiertos considerando que no lograba acuerdos con los neoloneses Luis Donaldo Colosio, Samuel García y menos con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

Resulta entonces que Claudio X. González y sus cómplices fracasan de nueva cuenta en la perversa tarea de desestabilizar a la 4T, mientras que en el PRI, PAN y PRD se lanzan mordiscos provocados por la ambición de dinero e influencia. El apoyo total de la dirigencia tricolor hacia Beatriz Paredes produce buenos dividendos. Para empezar, la consideran más madura para convertirse en abanderada de la alianza maldita, en comparación con Xóchitl Gálvez a quien últimamente le ha dado más por promocionar el consumo de cerveza que defender la causa conservadora. En este sentido no es gratuita la pérdida de puntos, por el contrario de la ex gobernadora de Tlaxcala que, al emparejar los cartones según últimas encuestas, es probable la rebase “y hasta con boquete” en el futuro inmediato.

No se requiere mucha ciencia para asegurar que los errores panistas encaminan a Xóchitl hacia la derrota. Esa ocurrencia de Marko Cortés de proponer a Cabeza de Vaca para coordinar el tema de seguridad al tiempo que suma críticas, resta partidarios a esta hembra que empujada por los azules ahora está más huérfana que nunca después de que las autoridades electorales prohibieron a AMLO ocuparse de ella. No olvidéis que el presidente de México desde las “mañaneras” fue su principal promotor, gracias a lo cual de pronto se puso de moda. Ahora sin la publicidad de palacio nacional “la señora X” va en caída libre, eso sí, sosteniendo entre sus brazos una “caguama” bien fría y amenizando el viaje con su acostumbrado y lépero lenguaje. (“¿Pos di’onde la sacaron?”, preguntaría aquel).

Quedamos en que el proceso rumbo a la candidatura presidencial va tranquilo y hacia puerto seguro en Morena, en tanto la alianza maldita se autodestruye por razón natural al estar dirigida por personajes de conocida trayectoria en el ancho mundo de la corrupción, traición e inmoralidad. Y ni modo que sea invento.

VIACRUCIS MAGISTERIAL

Ha sido costumbre que los maestros jubilados reciban en diciembre un bono ANUAL de DOS MIL PESOS logrado mediante acuerdos renovables cada sexenio. En esta ocasión los requisitos dificultan la magra y denigrante “compensación” ya que se multiplican sin ninguna consideración y algunos son imposibles de cumplir, como la constancia fiscal debido a que no hay citas en el SAT además de que la mayoría de los beneficiarios presentan problemas de movilidad o de salud que no les permiten permanecer en largas filas durante horas bajo las inclemencias del tiempo. Tales requisitos deberán ser cubiertos en los próximos siete días, de no hacerlo quedarían excluidos. Así de contundente es el aviso recibido entre jueves y viernes anteriores.

Desde luego existe inconformidad porque a la dirigencia sindical encabezada por Arnulfo Rodríguez Treviño parece no importar la triste situación de quienes aportaron treinta años o más de su vida a la educación en Tamaulipas, sea que no existe la más remota intención por parte del SNTE de hacerle llegar al gobernador Villarreal Anaya la situación quien seguramente la remediaría de inmediato en cumplimento del humanismo y solidaridad que caracteriza a su régimen.

SUCEDE QUE

¡Ay Arnulfo qué ingrato!, pero eso sí, ¡mucha fiesta!

Y hasta la próxima.