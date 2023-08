Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada federal de Morena Susana Prieto Terrazas y Dolores Zúñiga Vázquez acusaron al secretario general del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de la República Mexicana (SIAMARM) -y exdiputado del PAN- Alberto Lara Bazaldúa de mandar gente a golpear a la dirigente sindical de la maquiladora Kemet de esta capital

En un escrito que difundió en redes sociales, Prieto Terrazas relata que Dolores Zúñiga fue agredida a golpes por un hombre y una mujer desconocidos, curiosamente después de que Alberto Lara Bazaldúa declarara que le interesa la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la maquiladora Kemet.

“Ya en Panasonic de Reynosa nos habían golpeado salvajemente a trabajadores y algunos fueron desplazados. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?”.

En esa publicación, la abogada laborista añade que “la empresa es cómplice del miserable. Siendo Lolis la secretaria general titular del sindicato, no la dejan entrar a la planta, mientras a Lara y su gente los dejan moverse como peces, (para) comprar y afiliar trabajadores. Quién se apunta para sacar a esa alimaña que los anda maiceando?; los quiere comprar con despensas?”.

Sin aportar mayores detalles, dichas declaraciones fueron respaldadas por Dolores Zúñiga Vázquez, quien reconoció no tener pruebas para acusar a Lara Bazaldúa “pero sí fue él; así se maneja, porque esas personas que me golpearon me dijeron que no me quieren en la Kemet”.

Lara Bazaldúa es allegado a los hermanos Francisco Javier e Ismael García Cabeza de Vaca, el primero ex gobernador del PAN que mantuvo en prisión y proscrita de Tamaulipas a la hoy diputada federal de Morena y abogada laborista Susana Prieto Terrazas.