Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Comerciantes organizados de Tamaulipas explotaron en contra de la negligencia y deficiencia con la que opera la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que por la falta de mantenimiento y las variaciones constantes de voltaje están ocasionando fuertes daños económicos, no solo a los comercios establecidos sino a los usuarios en general, informó el director jurídico de la Fecanaco, Christian Pérez Cosío.

Indicó que es infinita la cantidad de reportes recibidos de gente que tiene refrigeradores, congeladores, televisiones, electrónicos y demás que se han descompuesto por causa atribuible directamente a la ineficiencia de la CFE.

“Son cientos y cientos de reportes, no te podría decir cuántos, pero son cientos de aparatos descompuestos en todo el estado atribuibles de manera directa a los apagones y variaciones de voltaje, ellos (la CFE) tienen manera de saber en qué zonas ocurrieron las variaciones porque tienen muchas maneras de medición”.

Argumentó que hay un procedimiento de restauración que marca la ley, en que la CFE se debe hacer responsable del daño y en donde el afectado debe presentar la factura, pero tampoco lo están respetando, y de hecho la CFE no quiere ni siquiera aceptar los procesos de resarcimiento.

“No solo están prestando un servicio deficiente sino que están ocasionando daños a los usuarios. Tenemos cientos de reportes, de aparatos descompuestos atribuibles de manera directa a un apagón, a la CFE”, reiteró el representante de la Fecanaco.

Respecto a la cuantificación de los daños económicos a causa de estos apagones dijo que “es difícil cuantificarlos, pero seguramente deben ser miles de millones de pesos”.

Christian Pérez Cosío sostuvo que la CFE se encuentra en crisis por falta de mantenimiento, porque no tiene personal ni equipo y porque no hay subestaciones.

“Tenemos como cuatro años que la CFE no recibe mantenimiento, que no hay cable, nos ha dicho, que no hay subestaciones, que no hay personal ni equipo. Estamos muy preocupados, la CFE en general tiene falta de presupuesto y padece de una desorganización que urge atender para mejorar el servicio”.

“Queremos pedirle a la Comisión es que si no está dando un buen servicio, si hay variaciones constantes de voltaje en Tamaulipas que se hagan cargo de los aparatos que se están descomponiendo en los comercios y en las casas por estos apagones”.