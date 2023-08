Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Además de los deudores alimentarios, las personas que hayan incurrido en cualquier tipo de violencia contra la mujer no podrán contender por ningún cargo de elección popular, confirmó la diputada priista Alejandra Cárdenas Castillejos.

La medida tiene como propósito final garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimentaria y la protección de los derechos de los niños

Advirtió a quienes estén inscritos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y tenga intención de buscar una candidatura es mejor que deje sus aspiraciones en la casa o que vaya a cumplir con las pensiones que debe para que pueda participar en el proceso electoral.

Asimismo, recordó que todos los partidos políticos deberán cumplir con lo que establece la Ley 3 de 3, aprobada a nivel federal, que dice que quien aspire a cargos de elección popular no deberá haber sido condenado o sancionado por violencia familiar o doméstica o por delitos sexuales.

A semanas de que inicie el proceso electoral 2023-2024, la legisladora local e impulsora de la iniciativa en Tamaulipas, señaló que “cuando alguien vaya a registrarse como candidato o aspirante a algún puesto de elección, debe cumplir con tres condiciones: que no esté dado de alta en el registro estatal de deudores, que no haya violentado y que no haya incurrido en violencia de género”.

Comentó que quien aspire a un puesto de elección popular “en caso de que en el registro de deudores no esté activo, puede ser candidato o puede darse de baja siempre y cuando se cumpla con el pago de pensiones, y tardan 30 días para bajarte del sistema; en ese caso si pudieran aspirar”.

Explicó que, al día de hoy, son ya 974 personas las que enfrentan demanda penal por el delito de abandono de obligaciones alimenticias, de las cuales, Victoria acapara la estadística con 324 demandas; le sigue Matamoros con 193, Reynosa con 187, Tampico con 156, Mante con 74 y Nuevo Laredo con 40 denuncias recibidas de enero a junio, de acuerdo con el último informe de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Hasta el mes de junio, según el Registro Civil del Estado, cuya base de datos se alimenta de la información que proporciona el Poder Judicial del Estado, solamente 13 personas habían sido inscritas en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

“Va bien avanzado el tema, porque ya hay más agilidad; al inicio de año pasó en el Poder Judicial que a todos los que eran deudores se les hizo una solicitud de que se pusieran al corriente con sus pagos de pensiones para que en ciertos plazos, si no cumplían con ese pago, entonces ya se les iba a dar de alta en el Registro de Deudores. Yo supongo que ha habido personas que no han cumplido con ese pago y han sido dados de alta en este padrón de deudores”.

Cárdenas Castillejos recordó que cuando hizo la investigación correspondiente para presentar la iniciativa “había alrededor de 700 deudores que estaban en proceso, hoy en día entiendo que muchos se pusieron al corriente, lo cual al final es uno de los propósitos de este registro, no tanto que se exhiban sino más bien que sea una presión para que se dé cumplimiento con las pensiones. No puede ser que 3 de 4 niños no reciban pensión alimenticia, debemos luchar y cuidar lo más valioso que tenemos que son nuestro hijos”, finalizó la legisladora del PRI.