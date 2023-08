Por Agencias

Aguascalientes.- La senadora panista, Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia de la República señaló que el Ejecutivo federal está presionando para que Movimiento Ciudadano no se sume al Frente Amplio por México «porque él sabe que cuatro partidos seríamos mucho más fuertes, mucho más poderosos, pero yo no creo que MC se esté prestando a este juego, yo más bien creo que MC se está tomando su tiempo».

«Yo lo he dicho claramente, no he buscado oficialmente a nadie de MC, porque no tengo ningún nombramiento porque en calidad de qué buscaría a Dante, porque yo no sé si voy a ser la coordinadora del Frente Amplio», dijo.

En rueda de prensa celebrada en el Museo del Ferrocarril situado en el tradicional barrio de la Estación en la zona centro de esta ciudad, la legisladora federal blanquiazul agregó que «hay muchas probabilidades, pues sí, las encuestas me ponen bastante bien, pero yo quisiera esperar, pero yo no veo a MC prestándose al juego, yo más bien veo que el presidente busca incidir en MC pero eso lo va a hacer siempre», dijo.

Posteriormente habló de porqué debe ser ella la que encabece las aspiraciones del Frente Amplio por México en lugar de la también senadora priista, Beatriz Paredes y manifestó que «creo en el tema de la justicia social que es una bandera que el PRD siempre ha encabezado y con el PAN el tema del bien común, el tema de políticas públicas y con el PRI también comparto el haber creado instituciones, y creo que soy una mujer valiente y sí ven mi trayectoria en el Senado de la República, siempre he tenido posturas claras, fuertes y tengo una visión distinta por ser ingeniera y creo que a lo mejor es lo que México esté requiriendo; una visión hacia el siglo XXI y en ese sentido cómo ingeniera soy de soluciones prácticas y eso en política se requiere», apuntó.

Finalmente puso el dedo en la llaga cuando comentó que «a diferencia de otros políticos, mi esposo y mis hijos si trabajan» y cuando se le preguntó «cómo cuáles no trabajan» respondió «ustedes ya saben».

Más tarde la política hidalguense sostuvo un desorganizado encuentro con mujeres en el lobby del Foro Tres Centurias y tras relatar su origen y semblanza personal arremetió contra el tema de la inseguridad «es terrible lo que está pasando y entonces le voy a decir señor presidente; ésta es una mujer que tiene los ovarios para darle pelea a la delincuencia, así como lo ven tengo más ovarios que los que están ahorita».

En el espacio se rentaron 2 mil 500 sillas las cuales fueron insuficientes para las presentes en su mayoría simpatizantes panistas, aunque también se apreciaron priistas, empresarias, ciudadanas y contadas perredistas.

Las mujeres arribaron al lugar desde las 10:30 horas y el evento comenzó pasadas de las 12:00 horas cuando estaba programado para iniciar a las 11:30, por lo que luego de ver muchas de las asistentes que en decenas de espacios estaban ocupados por hombres y muchas de ellas estaban de pie comenzaron a abandonar el lugar a los pocos minutos de iniciado.

Incluso Xóchitl Gálvez al ver está situación ofreció perdón a las personas que estaban de pie y señaló «nos quedó chico el lugar y ofrezco una disculpa a los que no alcanzaron lugar». (Claudio Bañuelos/La Jornada).