Por Agencias

Ciudad de México.- Como un “poco rara”, calificó la senadora y aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, el cambio que se hizo a la plataforma para dar de alta firmas con la credencial de elector, y que se hace masivamente, porque algunos de sus contrincantes que a pesar que no andan en la calle ya tienen más de 100 mil firmas.

“En mi caso he recorrido 18 estados, le he echado todas las ganas buscando las firmas y ver que hay personajes que ya tienen 100 mil firmas y yo no los veo en la calle, buscando el apoyo”, reprochó.

Entonces, agregó, “siento que empezó a haber alguien que está juntando muchas firmas para los candidatos, sin hacer el proceso ciudadano que nosotros sí estamos haciendo”.

En conferencia de prensa en Culiacán, Sinaloa, reprochó que PAN, PRI y PRD privilegiaron a sus aspirantes militantes y colaboraron con ellos en la búsqueda de las rúbricas, y mencionó al panista Santiago Creel, a los priístas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid y al perredista Silvano Aureoles.

El señalamiento hacia sus contrincantes provocó bromas de los dirigentes partidistas presentes en la conferencia. “Ya los balconeaste, Xóchitl”, bromeó la panista Roxana Rubio.

Gálvez solicitó “a todas las familias que ya me dieron su firma, que son 410 mil, que traten de conseguir una o dos más para poder llegar a la selección el 3 de septiembre con mucha fortaleza, porque por la única razón que estoy aquí es por los ciudadanos, al abrirse a los partidos políticos.

“No tengo estructuras tan poderosas, ojalá -aquí hay tres partidos-, que también me apoyen con firmas, entiendo que privilegiaron a sus candidatos militantes, a Beatriz, a Enrique, a Santiago, a Silvano; háganme suya, soy muy transparente, seré una persona echada para adelante, pero aparte de ciudadanos necesito de los partidos”.

Los aspirantes del Frente Amplio por México tienen hasta el 8 de agosto para registrar hasta 150 mil firmas en al menos 17 estados del país, para ser considerados en las siguientes fases del proceso interno. (La Jornada).