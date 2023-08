Por Agencias

León, Guanajuato.- Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México a la candidatura por la presidencia de la República, aseguró que en su proyecto tienen pensado retomar parte de la estrategia de seguridad que implementó en su momento Felipe Calderón Hinojosa.

A su paso por Guanajuato, la también senadora panista salió en defensa de la Policía Federal, al señalar que durante el sexenio de Calderón se formaron cuadros y Andrés Manuel López Obrador «destruyó todo y lo nuevo no acaba de cuajar». Los cuadros que presumió Gálvez se formaron con Genaro García Luna -al frente de la Policía Federal–, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada

«Antes al menos la Policía Federal te paraba en las carreteras, los veías, hoy la Guardia Nacional no existe», sostuvo.

Durante la conferencia de prensa que ofreció en León, Xóchitl Gálvez comentó que visitó las ciudades más peligrosas del país: Cajeme, Obregón Tijuana y próximamente estará en Celaya, y después de escuchar a expertos en el tema es que va a retomar parte de la estrategia de Calderón.

«Estoy trabajando ya con expertos, dejándome ayudar, escuchando, al menos para este proceso interno, ahora imagínate para algo más… Me parece que hay experiencias exitosas en el Gobierno de Calderón que podríamos retomar».

Cuestionada sobre la violencia que impera en Guanajuato, la aspirante reprochó al Gobierno Federal la falta de apoyo, aunque también habló de posibles errores del gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

«Hay carreteras de Guanajuato que no están siendo vigiladas, si el gobernador no está haciendo un buen trabajo, está la GN para entrar al quite, pero parece que no quiere entrar al quite la Guardia Nacional».

Gálvez dijo tener coincidencias con propuestas por la seguridad que ha hecho el aspirante de Morena, Marcelo Ebrard, como lo es la implementación de tecnología para bajar los índices delictivos en el país, aunque dijo, se debe acompañar del combate a la corrupción para erradicar la impunidad que a su vez genera delincuencia.

«Sí tecnología, sí robótica, sí inteligencia artificial acompañando a los policías, pero si el MP se hace güey y se colude con el delincuente ya se fregó toda la parte judicial», agregó.

Finalmente, aseguró tener la experiencia para implementar acciones por la seguridad, y recordó que cuando fue alcaldesa de la delegación Miguel Hidalgo puso «mano dura» a giros negros donde había venta de alcohol y droga, cerrándolos permanentemente. (Apro).