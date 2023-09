Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, confirmó que el paro magisterial continuará por tiempo indefinido debido a que no ha sido satisfactoria la respuesta del gobierno de Tamaulipas a los 22 planteamientos de los docentes, quienes pararon labores desde el martes pasado.

En un video que publicó este domingo alrededor de las 17:00 horas, Rodríguez Treviño reconoció que ha habido pláticas de gran avance con las autoridades estatales, pero siguen empeñadas en proteger a la titular de la SET Lucía Aimé Castillo Pastor, y mientras ello no ocurra no se suspenderán el paro y las manifestaciones a lo que como sindicalistas tienen derecho.

“El objetivo principal que hemos planteado a las autoridades no lo hemos visto positivo, hemos tenido pláticas de gran avance, pero mientras no se resuelva lo número uno no podemos suspender esta actividad a la que tenemos derecho”.

De esa manera hizo un llamado a todos los maestros a mantenerse en la lucha y a no permitir que ninguna autoridad estatal le falte al respeto a la Sección 30

“Nuestra institución, el SNTE, es un organismo que respeta a la nación y no vamos a permitir que ninguna autoridad del Estado le falte al respeto. Así que compañeros, defendamos el derecho que tenemos todos los maestros para cuidar la escuela pública, que es el sindicato”.

Por último, exhortó a todos los trabajadores de la educación a estar atentos de las próximas acciones que se van a llevar a cabo y advirtió que “la lucha sigue compañeros”.