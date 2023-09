Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El 4 de septiembre a eso de las 10 con 50 minutos de la mañana quedará grabado en la memoria del Fiscal de Tamaulipas Irving Barrios Mojica , ya que en las mismas escalinatas de palacio de gobierno se hacía publica una denuncia en su contra por acoso y hostigamiento a la periodista Martha Olivia López Medellín, uno de sus colaboradores y a su portal de noticias #EnUn2X3, misma que fue radicada bajo el folio 101766/2023 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se replicó en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR), que es la instancia encargada de perseguir delitos contra la libertad de expresión.

Lo peor para el Fiscal es que con esa denuncia se abrirán nuevos expedientes en contra de sus colaboradores, contra el Vicefiscal Natanael Castelán, el Comisario Genera de Investigación Olegario Contreras, contra el titular del área de Comunicación Social Rodrigo Iván Moyle al presumir la periodista que la represión de Irving Barrios nació de las denuncias a los aquí señalados desde marzo de este año.

La verdad es que la acusación presentada en México, en la Fiscalía General de la República y la Comisión de Nacional de Derechos Humanos, no pudo seguir otro camino ni comenzar como lo marca la ley en otra parte, en Tamaulipas, porque, por la forma como dibujó los hechos la periodista en su denuncia, parece que aquí existe toda una red de corrupción que han construido los cabecistas de esta área de poder, en lo que se refiere a la Fiscalía, Supremo Tribunal de Justicia del Estado y hasta en los organismos de Derechos Humanos.

Mire, para que se dé una idea del caso, la denuncia nace porque los hombres del fiscal tuvieron capacidad hasta de reprimir al colaborador de #EnUn2X3 en la misma CNN, empresa de noticias transnacional para la que trabajaba, presuntamente lo hicieron a través de un jefe de información ante quien lo acusaron que en Tamaulipas les hostigaba con las denuncias presentadas.

“El vocero de la Fiscalía, solicitó a la cadena CNN en la Ciudad de México, que se sancionara a mi co-conductor del noticiero “En Corto” por sus comentarios; a pesar de que en dicha empresa no participaba en ningún noticiero. El enlace de esta presión fue Fidel Gutiérrez, jefe de información en CNN”, dice en la denuncia de la periodista, quien agrega: “Las publicaciones y comentarios tenían mi firma, sin embargo, el objetivo era dañar la reputación y la labor de mi co-conductor, así como impedir comentarios negativos en mi plataforma y en los programas en los que participo”.

Entonces si hubo capacidad para actuar en esa empresa gringa pues en Tamaulipas con mayor razón se podrían proteger ya que el sistema judicial y hasta el de Derechos Humanos a cargo de Olivia Lemus parecen estar de su lado para que no se les señale ni investigue por nada y quizá por ello cierra su denuncia de la siguiente manera “HAGO responsable de lo que me pueda suceder a mi, a mi familia y equipo de trabajo al Fiscal General de Justicia, Irving Barrios Mojica y los funcionarios citados. Además al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por los mismos hechos intimidatorios (luego de que el ex gober igual amenazará con denunciar a la periodista aunque por otro caso como fue la exposición de que un rancho presuntamente de su propiedad era utilizado para enterrar gente)”.

Por supuesto, es claro que este hecho no quedará aislado, que puede ser de los primeros en contra de Cabeza, el Fiscal y su presunta red de corrupción, al ver que su poder ha disminuido, que ya pasaron los días en los que se les hacía poca el agua del mar para un buche de agua, no dude que también los alcaldes y todos los políticos hostigados y utilizados en el sexenio anterior comiencen a denunciarlos formalmente con lo que podría irse derrumbando todo su imperio de ilegalidad y lo que parece toda una red de corrupción…

ENTREGA GOBERNADOR CIEN PATRULLAS Y DOS HELICÓPTEROS A SEGURIDAD PÚBLICA… El gobernador Américo Villarreal Anaya entregó un nuevo lote de cien camionetas patrullas que se distribuirán en todo el estado para el reforzamiento de las tareas de reacción y respuesta de parte de la Guardia Estatal y reiteró su compromiso para lograr los mejores resultados en las tareas de prevención y disuasión de los delitos en beneficio de la seguridad, la paz y la tranquilidad de las y los tamaulipecos.

Luego de presidir la ceremonia cívica de honores, en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, el gobernador acompañado por el secretario de Seguridad Pública y representantes de las Fuerzas Armadas, se trasladó a la explanada del complejo deportivo en donde dio el banderazo de salida a las cien nuevas patrullas.

“Hoy se agradece también la reparación y puesta en operación de dos helicópteros Robinson que surcan ya los cielos tamaulipecos en apoyo de los operativos particulares e interinstitucionales implementados por los tres órdenes de gobierno”, expresó el titular de la SSP, Sergio Hernando Chávez García.

El gobernador Américo Villarreal indicó que la entrega de estas cien patrullas permitirán seguir trabajando muy de la mano con las fuerzas de seguridad, Ejército, Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Centrales de Inteligencia y Fiscalías, para evitar que existan hechos delictivos y cuando se presenten no haya impunidad.

“Estamos reforzando nuestro parque vehicular con cien unidades para distribuirlas, de acuerdo a las incidencias que se analizan a nivel de esta Mesa de Seguridad y que tengamos mejores resultados en la prevención, en la disuasión y ver las circunstancias en las que podamos limitar los daños hacia la población civil”, expresó el gobernador en entrevista con los medios de comunicación.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, EL MEJOR PRESIDENTE DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

Durante su mensaje en la ceremonia de honores, Villarreal Anaya también hizo un reconocimiento y destacó los logros expresados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su quinto informe de gobierno.

“Las y los mexicanos podemos celebrar que tenemos en Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de las últimas décadas, quien con visión, humanismo y gran sensibilidad ha llevado al país al desarrollo y al bienestar social con un trabajo honesto. A nombre de las y los tamaulipecos, le ratifico desde aquí, nuestro reconocimiento y gratitud por los beneficios que nos ha traído, con la seguridad de que seguimos comprometidos y orgullosos de continuar junto a él en un profundo amor por el pueblo de México y por el pueblo de Tamaulipas”, mencionó.

EL COMPROMISO: SEGUIR ATENDIENDO CON PRESTEZA Y PRONTITUD LOS ALERTAMIENTOS DE LA POBLACIÓN

Por su parte, Sergio Chávez García, secretario de Seguridad Pública, reconoció el esfuerzo y preocupación del gobernador Américo Villarreal, para brindar mejor seguridad a las y los tamaulipecos, a pesar de los problemas presupuestales y estructurales con que se recibió la presente administración, lo que ha permitido poco a poco seguir dotando a la Guardia Estatal de los recursos materiales indispensables para posibilitar su despliegue y proximidad con la sociedad a fin de generar las condiciones de paz y seguridad que les permitan desarrollar sus actividades cotidianas en un clima de confianza y tranquilidad.

“A nombre de cada uno de quienes nos honramos de integrar la fuerza del Estado agradecemos y refrendamos nuestra lealtad institucional así como el compromiso para seguir atendiendo con presteza y prontitud los alertamientos que la población emita y de esta forma coadyuvar a la transformación tamaulipeca que tanto se anhela”, indicó.

En esta ceremonia también acompañaron al gobernador: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; el diputado Marco Antonio Gallegos Galván, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso local; Adriana Lozano Rodríguez, secretaria de Finanzas; el general Uriel Carreto Montoya, en representación del comandante de la 48a. Zona Militar; el inspector general, Fernando Meneses Martínez, representante de la Guardia Estatal y Eduardo Gattás Báez, alcalde de Victoria.

Durante la ceremonia de honores el juramento a la bandera estuvo a cargo de la sub oficial, Claudia Núñez Álvarez, mientras José Luis Álvarez Almazán y Luis Francisco Sandoval Tapia dieron lectura a las efemérides de la semana.

RETO DE LA UAT ES ENGRANDECER A TAMAULIPAS Y A MÉXICO… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, presidió en el Campus Victoria la ceremonia cívica de honores a la bandera nacional, con la asistencia de estudiantes, docentes y titulares de las diferentes dependencias académicas y administrativas de esta casa de estudios.

La ceremonia institucional de izamiento de la bandera de México, celebrada en la plazoleta cívica, frente al Gimnasio Multidisciplinario, fue convocada por la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), como parte de los actos cívicos para llevar a la práctica las funciones sustantivas universitarias de la extensión y difusión de la cultura, promoviendo los valores cívicos que nos dan identidad a todos los mexicanos.

En el homenaje a los símbolos patrios, se llevó a cabo también el izamiento de la bandera del escudo de Tamaulipas y del escudo de la UAT, con la participación del Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la FCAV, acompañado de estudiantes y docentes.

En su mensaje a la comunidad universitaria, el rector destacó la importancia de preservar el respeto a los símbolos patrios, y reiteró el compromiso de la UAT por engrandecer a la nación a través de la educación.

Sostuvo que los actos cívicos sirven para recordar y reconocer a los héroes que nos dieron patria, más aún en este mes en que se conmemoran los 231 años del inicio del movimiento de la independencia nacional.

“Desde esta Universidad seguimos aportando trabajo para la construcción de este país, con el compromiso y la visión de todos. Los universitarios de la Autónoma de Tamaulipas nos esforzamos por preservar la noción de país que con su vida nos heredaron los líderes independentistas”, indicó.

“Esta es la esencia de los actos cívicos, aquí frente a nuestros símbolos patrios acrecentar en cada uno de nosotros el sentimiento de pertenencia, la identidad mexicana y el compromiso de construir juntos mejores escenarios para el desarrollo personal, de nuestras familias y de nuestra comunidad”, apuntó.

Puntualizó que este año será fundamental para la UAT, porque en el presente ciclo de estudios inicia un nuevo modelo educativo, cuya misión es formar profesionistas integrales, capaces de aportar, desde sus aprendizajes, trabajo y soluciones, inspirados en el compromiso con toda la sociedad.

La ceremonia cívica contó con la participación de la Lic. Juliana de Lourdes Abraham Zavala, egresada de la FCAV, quien dirigió la entonación del Himno nacional mexicano; Alejandro Eduardo Gómez Mendoza, alumno de la Licenciatura en Administración, quien hizo la conducción del juramento a la bandera; mientras que la lectura de efemérides y fechas importantes del mes de septiembre corrió a cargo de las alumnas Celia Noemí Villegas Villalvazo, de la Licenciatura en Administración, de Rocío Lizeth Miranda García y Mayra Estefanía Martínez Zúñiga, de la carrera de Contador Público.

