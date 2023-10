Por Agencias

Querétaro.- La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, reveló, aquí que ya fue citada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que responda al presunto plagio en el que incurrió para titularse.

«Ya recibí una carta, estamos contestando y compareceré muy pronto», dijo Gálvez sin dar la fecha en que tendrá que comparecer ante la Máxima Casa de estudios.

«Mi caso está en manos de la UNAM, ahí es a donde presentaré lo que la UNAM me esté pidiendo», puntualizó.

«A ver, ya lo he dicho claramente. Yo no hice una tesis, yo hice un informe; me titulé por experiencia profesional», aclaró luego de que reporteros le preguntaron si ya compareció ante la UNAM por lo del plagio que hizo para titularse como ingeniera

Para defenderse, dijo que la UNAM también debería dictaminar sobre la validez de la tesis profesional de Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

«Y en el caso de ella, pues habrá que ver si la UNAM la cita para el tema; será la UNAM la que decida qué procede en el caso de ella».

Aseveró que del tema de los plagios «yo creo que tenemos todos que aprender de la experiencia».

Consideró que se trata de guerra sucia antes de las campañas «pues siempre ha sido así, o sea, yo me acuerdo de alguien que decía que no sabe quién era su papá, le dice métete de político y ahí te van a encontrar».

Sin embargo, Gálvez no dijo que Sheinbaum ya demostró que el ataque en su contra fue un montaje empujado por Carlos Loret de Mola, desde Latinus, entre otros, al grado de que poco después él mismo tuvo que rectificar sus dichos

Este sábado Xóchitl Gálvez acudió como invitada, junto con Marko Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas al, segundo informe Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro.