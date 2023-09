Por Agencias

Ciudad de México.- La orden de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) de poner una cortinilla al inicio de la transmisión de las conferencias en Palacio Nacional, para aclarar que no se puede pronunciar sobre temas políticos o electorales, será acatada, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso agregar a la leyenda obligatoria su propia leyenda.

El presidente López Obrador pidió que redactaran:

“PD. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúen la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes”.

Consideró que no lo sancionarán por esa decisión porque es parte de la libertad de expresión y un acto parecido a lo que le ordenan, lo cual cumplirá.

“Están ahora pidiéndonos que antes de iniciar la conferencia pongamos un letrero, un párrafo, y lo vamos a hacer; antes de que empiece la conferencia se pone el letrero, y voy a agregar uno que va a decir: “Si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, no veas este programa, te puede afectar”, fue su primera propuesta y después la pulió.

“¿Y dónde queda la libertad?”.

Al exponer la orden el mandatario federal se quejó de que “no vaya a ser que la ciudadanía se deje manipular”, porque es como si fueran menores de edad: “no vayas a ver esto porque te puede afectar, además te pueden manipular porque hablan del PRIAN y de Salinas y de Fox y de los corruptos.

“Porque no puedo decir presidente, no me vayan a sancionar”, e insistió en cuestionar: “¿Y dónde queda la libertad?”. Reprochó que “ya no voy a poder hablar de ningún político, ni de Salinas ni de Fox ni del PRIAN.”

El presidente dijo que se tendrá que incluir que es el INE quien ordena esta medida. “No, no el INE, sí la señora (consejera Claudia) Zavala, filopanista, que es la que promueve todo esto, pero no nada más ella, son millones”, indicó.

Se quejó de que difícilmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría revertir, en general, las medidas del Instituto. “¿Saben qué posibilidades tiene uno de que en el Tribunal revoque las decisiones del INE con respecto a nosotros? Ninguna, nada más es otro membrete”.

La cortinilla que ordena el INE:

“Las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental, con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales e influyan en la ciudadanía; de igual manera, no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con éstas”. (Dalila Escobar/Apro).