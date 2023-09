Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La movilización de miles de maestros a Victoria a causa del paro de labores generará una importante derrama económica en la capital, estimó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco local Greicy Ethel Robles Barajas.

«No tengo ahorita ningún reporte de cuánto pudiéramos generar en ingresos, pero lo más probable es que sí, desde restaurantes y hoteles porque van a buscar dónde quedarse».

Comentó que el 15 por ciento de los afiliados al organismo son los que resultarían beneficiados en sus ingresos, gracias a la presencia de los docentes de todo el Estado.

«Son como 200 empresas que pudieran estar generando esa derrama».

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico municipal, Jorge Bello Méndez hizo referencia al dicho “de lo malo viene lo bueno”, en el sentido de que aunque es lamentable que haya paro de labores en escuelas, para el comercio en general este evento extraordinario tiene un buen impacto económico.

«Mira hay un dicho que dice que de lo malo viene lo buen, yo no puedo decir que esa manifestación sea positiva en todos los sentidos, pero al final del día en derrama económica si será positivo».

Desde esta perspectiva, Bello Méndez refirió que la industria hotelera presentará un reporte importante en el incremento de la ocupación; también la asociación de empresarios gasolineros reportará un aumento, pero también el comercio en general y la industria restaurantera tendrá incrementos.

«Yo creo que los factores que influyen hacia una derrama económica son positivos para la ciudad «, concretó.

El funcionario municipal admitió que cuando se presentan eventos extraordinarios o no planeados en una ciudad, también pueden generar una problemática a los comercios y prestadores de servicio que se ven rebasados por la demanda.

«Habrá negocios que a lo mejor no están preparados para recibir esa ocupación y se preparan durante el tiempo y pueden dar respuesta. Como tú lo dices, cuando son eventos externos o no planeados a veces también generan una problemática al comercio pero al final del día venta es venta y todas las cadenas productivas deben estar preparadas. Cabe aclarar que no todos los comercios hacen un registro».