Max Ávila

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Xóchitl Gálvez se traga sus palabras. Boquifloja como es, ahora no encuentra la forma de evadir culpas respecto de “moches” inmobiliarios, sobre todo los relacionados con fraccionamientos que autorizó siendo delegada de la “Miguel Hidalgo”, mediante permisos de uso de suelo no aptos. Y es que por mera coincidencia su residencia está ubicada justo al interior de una de tales construcciones. En este sentido no se requiere mucha imaginación para suponer que los inversionistas le pagaron el favor “en especie”.

Recordéis que es práctica común entre funcionarios panistas, donde y de acuerdo a información conocida, algunos de ellos enfrentan juicios, otros fueron encarcelados y los hay que permanecen prófugos. De manera que la virtual candidata presidencial por la alianza maldita, parece no ser la excepción. Eso sí, alega que la casa la adquirió en oferta de diez millones de pesos y nada tiene de ilegal, “y en caso de que lo sea, que la derrumben”, señala con desparpajo sabedora de que por los tiempos políticos será muy difícil cumplir el reglamento en la materia, a pesar de que argumentos sobran.

“La chupitos”, como la llaman por su afición a la cerveza, aprovecha para hacerse la víctima aportando material para que los medios de comunicación y sus “analistas” tupan con singular alegría al régimen morenista, solo que la defensa ya no les funciona. Y es que poco a poco se comprueba que esta mujer en su oportunidad también participó de la corrupción con singular alegría. No aclara, por ejemplo, porqué fueron beneficiadas sus empresas con fabulosos contratos durante los gobiernos panistas. De ahí el origen de su explicable riqueza a la sombra del poder.

El asunto es que Xóchitl no cuenta con autoridad moral para presumir “honorabilidad a toda prueba”, por el contrario, es artículo probado y comprobado bajo las normas que rigen a la cúpula azul. Como se sabe, fue funcionaria con Vicente Fox, (directora de la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. Cargo de nueva creación). Y ni cómo negar que Felipe Calderón y el panismo influyente la protegieron y convirtieron en jefa delegacional y senadora de la república. Es como una fichita guardada bajo la manga utilizable en épocas de crisis, como la que vive la oposición.

En cuanto a Claudia Sheinbaum no bajará al nivel en que se maneja dicha señora porque sería cuento de nunca acabar. Es por ello que ha nombrado a Gerardo Fernández Noroña como vocero. Ahora sí que Gálvez encontró la horma de su zapato. Imaginamos como ha de responder el petista cada vez que la abanderada “del frente” se atreva a golpear a la morenista.

FIN DEL CONFLICTO

Las últimas noticias eran en sentido de que el problema entre SNTE y SET podría quedar resuelto en cualquier momento. (Quizá a la hora que lea esta columneja ya lo fue). Excelente que el asunto sea finiquitado para bien de la niñez y juventud tamaulipeca.

De acuerdo con las evidencias está claro que las autoridades “doblaron” a Arnulfo Rodríguez Treviño. Y es que fue incapaz de sostener un movimiento con errores de origen.

El dirigente tendrá que asumir las consecuencias, entre otras la pérdida de autoridad entre sus compañeros que seguramente no volverán a atender otro llamado, al menos con la vehemencia con que ahora lo hicieron. Fue mucho el sacrificio y nula la cosecha. Por lo escuchado, existe decepción, (sobre todo entre las nuevas generaciones), atribuida a su actitud al principio valiente y retadora y al final vacilante y temerosa, por no llamarla cobarde.

De manera que de no suceder algo extraordinario, la plaza Juárez quedará despejada este viernes y el escenario listo para la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya. Los maestros se van con las manos vacías y engañados, que es lo más grave, mientras la secretaria Lucía Aimé Castillo se queda e incrementa la fuerza que le otorga el cargo. ¡Pobre SNTE!

SUCEDE QUE

Tamaulipas, tan cerca de Nuevo León y tan lejos todavía de resolver el problema del agua.

Y hasta la próxima.