Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Con todo respeto”, la Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas exhortó al CDE del PAN a que saque las manos del paro magisterial que mantiene paralizadas las escuelas de nivel básico.

El puno de acuerdo pide además a senadores, diputados federales y legisladores locales, que “se aparten” de las manifestaciones realizadas por el sindicato a fin de que sea un evento pacífico, sin fines políticos y meramente para salvaguardar los derechos magisteriales.

Fue una iniciativa del diputado Eliphalet Gómez Lozano, de Valle Hermoso, quien dijo que los panistas quieren “sacar raja política” del asunto, al participar en el paro, haciendo guardias, sin pertenecer al sindicato ni trabajar para la secretaría de Educación.

Agregó que, por respeto a la protección de sus derechos personales, no dio a conocer los nombres “de quienes están perturbando el orden público”, entre ellos funcionarios del propio CDE del PAN, ex colaboradores del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y personas afines al ex candidato a la gubernatura Cesar Augusto Verástegui.

Hizo ver que presumen en redes las “guardias” que hacen en los plantones del sindicato sin ser maestros y sin pertenecer al sindicato.

Por ello, comentó, es evidente que “la esencia y naturaleza del paro de labores no es otra cosa que política”, cuando nunca se debe jugar con la educación de la niñez y menos utilizarla para sacar provecho político.

Agregó sobre el tema que “no se trata de colores ni filiaciones políticas sino de la niñez y su desarrollo escolar”, por lo cual pidió que la iniciativa fuera aprobada sin turno a comisiones, como se dio.

A la reunión de la Permanente por primera vez se presentó la representante panista Leticia Sánchez Guillermo, integrante de la misma.

Igual concurrieron, aunque sin derecho a voto, Liliana Álvarez Lara y Ángel Covarrubias Villaverde, también del PAN.