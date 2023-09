Por Agencias

Riad, Arabia Saudita.- El presidente Andrés Manuel López Obrador es un «gran visionario» y una «excelente persona» que apoya a la industria del turismo, afirmó Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), durante la segunda jornada del «Día Mundial del Turismo» celebrado en este país.

Cuestionado sobre la opinión que tiene de política turística de México, el líder del máximo organismo del sector aseguró que desde su punto de vista el mandatario mexicano trabaja 24/7 por su país; sin embargo, no negó que aún hay temas que resolver como la conectividad y la inseguridad.

«Me he encontrado con el presidente López Obrador. Es una persona excelente que apoya la industria del turismo, y no sólo en la ciudad de México sino en todo el país», apuntó.

Indicó que en los últimos 10 o 20 años, México ha sido uno de los 10 países más visitados del mundo: «El país ha sido bendecido al tener una diversidad tan grande de paisajes y culturas».

Desde el punto de vista de Pololikashvili, para atraer más inversión en el sector turístico, lo único que México debe cambiar es el trabajo en cuestión de seguridad, pero eso es algo que se debe arreglar desde el interior.

«El presidente López Obrador es un gran visionario y México es un gran lugar para invertir. En general está haciendo un buen trabajo», dijo en el evento que se celebró estos 27 y 28 de septiembre con la presencia de funcionarios y empresarios de varias partes del mundo.

La conectividad, añadió, es otro de los problemas que no sólo enfrenta México, sino en general América Latina y África, lo cual no es proceso fácil pues cada país tiene sus diferentes matices, siendo en ocasiones la corrupción la que no deja avanzar o bien, los monopolios de las empresas aéreas locales.

Por su parte, Julia Simpson, directora general del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), destacó la labor del gobierno mexicano durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, dado que al no cerrar sus fronteras ayudó a que el sector turístico no se cayera por completo.

«El ser humano no está hecho para estar encerrado y México lo hizo muy bien manteniendo abiertas las fronteras», apuntó.

Hacia adelante, dijo la representante del organismo entrevistada en el marco del evento, México no debe preocuparse, pues seguirá atrayendo turistas de todas partes del mundo; sin embargo, lo que sí debe cuidar es mantener abierto el sistema de visas.

INVERSIÓN, PILAR DEL TURISMO MUNDIAL

Natalia Bayona, directora ejecutiva de la OMT, destacó que uno de los pilares estratégicos y clave para la organización que representa, es la inversión en turismo; sin embargo, es importante que ésta vaya dirigida hacia la prosperidad de las personas y sostenibilidad.

«Ahora el modelo de inversiones es muy tradicional y está basado en el tema de impuestos y hacia regulaciones tradicionales. Tenemos que migrar, ahora el 66 por ciento de la inversión está enfocada en hotelería y el 18 por ciento en tecnología, la innovación juega un rol importante», destacó.

En el caso concreto de Arabia Saudita, país donde se celebró el encuentro y que actualmente realiza fuertes esfuerzos para atraer turistas, dijo, se trata de una nación que es sinónimo de liderazgo, pues es uno de los países emergentes en inversión turística, con un plan de más de 800 mil millones de dólares en los siguientes 10 años.

«Arabia Saudita lidera con el ejemplo, se enfoca en la promoción de la educación, está abierto al mundo y fortalece el turismo a nivel internacional», dijo la representante de la OMT en entrevista durante el encuentro internacional.

Bayona pidió a los países de América Latina tomar el ejemplo árabe, pues la región necesita más promoción como equipo, así como fortalecer sus valores. «Somos una región diversa trabajadora que nos une la historia, idioma y las ganas de sonreír y hacer del turismo una política de estado que desarrolle a los pueblos latinoamericanos». (Braulio Carbajal/La Jornada).