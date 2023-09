Por Agencias

Ciudad de México. En un abierto acto anticipado de campaña, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), expresó desde la tribuna de la Cámara de Diputados que el país “necesita una presidenta que asuma su responsabilidad. México merece más de lo que este gobierno le ha dado”.

Como se había anticipado, el blanquiazul decidió que ella presentara la postura del partido ante el Quinto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en cuanto inició su discurso, Morena y sus aliados abandonaron el salón de sesiones.

“¡Es una inmoralidad!”, exclamó visiblemente molesto el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco.

Desde la tribuna, Gálvez Ruiz, quien es la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México cuestionó que, en 2018, “Andrés Manuel López Obrador convocó a un cambio y a muchos los esperanzó con la promesa de terminar con la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia. Lamentamos profundamente que haya traicionado la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor”.

Para la legisladora panista, Morena y el gobierno “tenían todo para hacer realidad la transformación: respaldo popular contundente, mayoría legislativa en ambas cámaras y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad. No hubo transformación, hubo destrucción. Los datos no mienten, no hay otros datos, el gobierno de Morena fracasó”.

Dijo que el principal pendiente de la actual administración es la inseguridad y abiertamente planteó una estrategia en la materia.

“México necesita una nueva estrategia de seguridad con tres elementos clave: inteligencia, corazón y firmeza. Inteligencia para hacer lo que sabemos que sí función; corazón: en materia de seguridad, por el bien de todos, primero las víctimas; y firmeza: poner orden en México implica necesariamente empezar por dejar muy claro que le pese a quien le pese, la ley sí es la ley.

Para arroparla, los senadores y diputados de PRI, PAN y PRD subieron a la tribuna, desde donde expuso que “la esperanza ya no le pertenece a la 4t. Ha cambiado de manos. Está de nuestro lado y no la vamos a soltar hasta lograr el sueño mexicano”. (Enrique Méndez/Alma E. Muñoz/Andrea Becerril/La Jornada).