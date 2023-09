Por Agencias

Ciudad de México- La candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, reaccionó airada en relación con lo divulgado por el Morenista Víctor Hugo Romo, en el sentido de que posee una residencia de gran valor.

“¿No puedo tener una casa que vale 9 millones 700 mil pesos? No dice el presidente que soy una empresaria millonaria?”.

Resaltó que no hay nada ilegal en ello, porque “lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. Vivo en una colonia de clase media, no es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos, cuando la autoridad me requiera le daré la información a la autoridad.

Durante una conferencia conjunta con senadores de Morena, contestó molesta a la afirmación de Romo en el sentido de que no hubo una donación del departamento al que se comprometió cuando fue delegada de la demarcación Miguel Hidalgo.

“Se hizo una donación privada al Colegio Salesiano, se están construyendo unos laboratorios. No voy a decir más porque es una donación privada, se cumplió. Otra parte mi marido la aportó”.

¿Para esa donación, hubo un contrato de compraventa con Mariana Gómez del Campo como, se evidenció en este video”, divulgado por Romo?.

-Yo le puedo vender la casa a quien quiera y no tiene por qué ser público a quién se la vendí. Esa es información confidencial. Entonces, se vendió la casa, una parte se donó y otra parte fue para mí, pero ese es un tema privado, ¿sale?

El coordinador del grupo del PAN, Julen Rementería, salió en su defensa y sostuvo que “el tamaño de las mentiras en esos videos es apenas una parte del tamaño del miedo que le tienen a Xóchitl Gálvez”.

Por otra parte, la candidata del bloque opositor insistió en que espera poder hablar esta semana con el ex canciller Marcelo Ebrard, con quien ha establecido contacto de manera indirecta, “para conocer qué quiere hacer, porque lo que dejó ayer claro es que no sigue en Morena”.

Dijo que por lo expresado un día antes por Ebrard, “se ve que tiene medio pie fuera de Morena, él sigue pensando que le van a hacer caso a sus impugnaciones”, pero lo único que deja claro es que a la candidata de enfrente lo que le sobró es dinero”.

Se sumó a las críticas de quien contendió en el proceso interno de Morena y quedó en segundo lugar. “Sí es clarísimo que había miles de espectaculares, que había toda una operación de los servidores de la nación, que estuvieron trabajando en los lugares donde se iba a levantar la encuesta, es clarísimo que la línea era, desde hace por lo menos un par de años, favorable a Claudia, pues sí evidentemente él no tuvo con qué defenderse”.

Habrá que ver, insistió Gálvez, qué decisión final toma, “nosotros le hemos dicho públicamente que nos gustaría platicar con él al menos y conocer su punto de vista, cosa que no hemos podido hacer, pero seguramente habrá tiempo”.(Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).