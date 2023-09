Por Agencias

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard amagó que su permanencia en Morena depende de la respuesta que dé el partido a la impugnación que presentó el domingo ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Anunció que el 18 de septiembre formalizará la creación de un movimiento nacional, y hará recorridos por el país previo al inicio de las precampañas presidenciales, sin aclarar si se sumaría a otra fuerza política para contender.

Su postura “no se trata de ahorita, después del resultado, no es un arrebato, es una sistematización de todo lo que observamos. Presentamos esta impugnación y va a depender de la respuesta que tenga Morena el curso de acción que vamos a seguir”, expresó el ex aspirante en el proceso interno de Morena y sus aliados que concluyó la semana pasada, en el que se eligió a Claudia Sheinbaum como coordinadora de defensa de la transformación, y eventual candidata presidencial.

En su caso, Ebrard consideró “que si esas diferentes circunstancias se dieron, incidencias en el proceso se quedan igual, pues yo ya no tendría interés de estar en Morena. ¿Por qué razón?, -y estoy consciente de los que estoy diciendo- porque si se da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales, si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, que se fuerce a los sindicatos a que sus integrantes vayan a eventos, porqué habría de permanecer ahí?, entonces qué explicaría toda la lucha que hemos dado, décadas. Desde mi punto de vista es un asunto mayor”.

La posición del ex secretario de Relaciones Exteriores la presentó este lunes en conferencia de prensa, en la que no aceptó preguntas. Por la mañana se reunió con legisladores afines, y más tarde, con más de 700 integrantes de la red de apoyo que lo impulsó en el proceso interno.

El ex aspirante adelantó que a partir del 18 de septiembre formalizará su movimiento político nacional, no obstante, tanto él como su equipo seguirán siendo parte de Morena, del Verde o del PT.

Después de ese día iniciará recorridos por el país para concluir el 2 de octubre, previo a las precampañas que, recordó, inician el 4 de noviembre.

Insistió que la impugnación que presentó ante la CNHJ contiene todos los elementos que, a su parecer, comprueban las incidencias e irregularidades que beneficiaron a Sheinbaum.

«Esperamos la respuesta de Morena, su dirigencia, sus órganos directivos. Si para su propio punto de vista, todo lo que acabamos de describir, no ocurrieron, no pasó nada, entonces sí, la decisión sería no participar porque no avalamos esas conductas”.

A la vez, recalcó: “No debemos permitir que esas prácticas que son un virus estén en el torrente sanguíneo de Morena porque pienso que va a tener un efecto muy devastador. Pienso que esa es mi obligación con las personas que votaron, con mis convicciones, y tengo un inmenso cariño al presidente, he sido su más leal colaborador, jamás le haría un año por razones políticas, pero esto sí lo tengo que decir porque Morena costó mucho organizarlo”.

Luego de aseverar que no es su objetivo llegar a una senaduría o a un cargo, también apuntó que buscará presentar un proceso ante el Tribunal Electoral. (Néstor Jiménez y Enrique Méndez/La Jornada).