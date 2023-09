Por Agencias

Ciudad de México.- El gobierno federal formalizó la transferencia de la empresa del Tren Maya del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a la Secretaría de la Defensa Nacional y estará encabezada por el general Oscar David Lozano Águila, quien ha participado en todo el proceso de construcción, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también anticipó que el responsable del proyecto Tren Maya, Javier May cierra un ciclo y va a renunciar como titular de Fonatur para regresar a Tabasco donde buscará la candidatura a gobernador.

El presidente explicó las motivaciones para que sea una empresa militar la que opere este proyecto: “¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa? Porque esta obra, como otras se están financiando con inversión pública, no es deuda, no es de esos mecanismos de asociación pública privada, No, es presupuesto público, dinero del pueblo el que se está invirtiendo, son obras de la nación, obras del pueblo, queremos cuidarlas, que no vaya a suceder lo que hicieron los neoliberales corruptos, que lo que se hizo con dinero de todos los mexicanos y se trasladó a particulares.

Dijo que el traslado de la operación de la empresa se da porque ya hay un decreto que así lo establece y con ello se pretende evitar que, como en el pasado neoliberal, se entregarán los bienes públicos a la iniciativa privada. Recordó que durante el gobierno de Vicente Fox se entregaron terrenos de Fonatur a allegados al poder a un precio de 70 pesos el metro cuadrado.

O en el caso de Felipe Calderón que compró un terreno del ex gobernador Antonio Toledo Corro a 120 millones de dólares para un proyecto de desarrollo turístico en Sinaloa que nunca se realizó y ahora se debió convertir en reserva nacional porque está aislada de Mazatlán

“¿Cómo se hicieron los aeropuertos, los puertos, las empresas públicas? Con dinero de todos, de repente llegan a engañar de que estaba mal que existieran estas empresas públicas y las entregan ,en algunos casos las regalan. Porque los beneficiarios fueron gente cercana al poder. Ya no queremos eso, nunca más y cómo garantizamos que haya buena administración, honesta, que no haya derroche y no quieran en el futuro entregar el Tren Maya a particulares. Se lo tenemos que entregar a una institución seria, responsable, que representa a México, la Sedena.

El presidente dijo que por eso se le va a dejar el Tren Maya; “tenemos que dejar que la Secretaría de la Defensa la administre, y lo hará bien. Hemos logrado avanzar mucho y estamos a poco tiempo de inaugurar el tren. En diciembre ya queremos llevar a cabo la transición para que la empresa de la Sedena vaya retomando todos los proyectos y además se da una situación especial. Nos ha estado ayudando mucho Javier May, lo conozco desde hace muchos años”.

López Obrador destacó la colaboración castrense en el desarrollo del país porque no sólo se han hecho cargo de la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, sino que también terminó en tiempo récord y a bajo costo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; construyeron más de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar; 400 cuarteles de la Guardia Nacional, el nuevo aeropuerto de Tulum que se inaugurará en diciembre; un distrito de riego en Nayarit, entre otras obras.

Hizo un reconocimiento al desempeño de May al frente del proyecto, definiéndolo como un hombre comprometido y de principios que va a renunciar porque regresará a Tabasco. Recordó que ha estado con él en el movimiento desde hace 30 años; fue alcalde de su comunidad, en Comalcalco dos veces, senador y ahora legítimamente buscará la candidatura a gobernador, como otros, porque ahora ya no hay dedazo.

López Obrador destacó la relevancia del proyecto en términos sociales porque logrará revertir años de abandono del sureste en la región neoliberal cuando, al contrario del norte y centro del país, era una región que tenía cero crecimiento e incluso decrecimiento en algunas entidades. Ahora habrá un proyecto de desarrollo basado en el turismo, con la lógica de generar riqueza pero distribuir la riqueza.

Sólo fue Cancún la única oportunidad de crecimiento “en el periodo negro, en esa pesadilla que fue el periodo neoliberal porque en el país era un crecimiento totalmente desequilibrado, no fue parejo, horizontal, hubo como islotes. La mayoría de los municipios se despoblaron, a estas islas de crecimiento rodeadas de un mar de pobreza y abandono, como al extranjero. El Tren Maya significa la posibilidad de un crecimiento en el sureste, a través del turismo.

Para el sureste es un buen proyecto. No sólo es de corto plazo, hay que pensar en las nuevas generaciones, nosotros ya vamos de salida. Debíamos dar gracias a la vida que nos ha dado tanto.

La región tiene flora, fauna, agua en abundancia, mucha cultura, mucha belleza. Ciudades coloniales muy bellas como Campeche, Mérida. Es casi el paraíso. Van a darse los cambios.

El presidente dijo que este fin de semana la gente que salía de los pueblos hasta de noche, todas las familias, todo un acontecimiento, desde cuándo no se veía un tren de pasajeros en el sureste, quiero que ya se termine y que se suban todos, que puedan compartir esta experiencia, que son obras extraordinarias de nuestro pueblo. (Alonso Urrutia y Angélica Enciso/La Jornada).