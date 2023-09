Por Agencias

Madrid, España.- Las futbolistas del campeonato español, la Liga F, harán huelga en las dos primeras jornadas tras no llegar a un acuerdo, principalmente en mejoras salariales, informaron este jueves los sindicatos que representan a las jugadoras.

Cinco sindicatos, entre ellos AFE y FUTPRO, convocaron la semana pasada a una huelga que comenzará este fin de semana, en que estaba prevista la primera jornada de la Liga F.

Tras las reuniones mantenidas esta semana con los clubes de la Liga F, los sindicatos creen «que es necesario mantener la huelga durante las dos primeras jornadas de la liga regular».

«Consideramos inaceptable la propuesta económica final de la Liga F y seguimos manteniendo los cinco sindicatos una propuesta firme respecto al salario mínimo que se tiene que aplicar para que las futbolistas de nuestro país tengan unos sueldos a la altura de su talento», afirmaron los sindicatos.

Los sindicatos afirmaron haber rebajado sus peticiones a un salario mínimo de 23 mil euros (24 mil 600 dólares), pero la Liga F se negó a subir más allá de los 20 mil euros (21 mil 400 dólares) al año.

El salario mínimo actual está fijado en 16 mil euros (17 mil dólares) anuales para las jugadoras de la Liga F.

«Tras celebrar ayer mismo una asamblea con las jugadoras de la Liga F, consideran inaceptable la propuesta de la patronal y les entristece que tengan que mantener una huelga incluso habiendo rebajado la propuesta inicial a 23 mil euros anuales», según los sindicatos.

Las negociaciones para mejorar el convenio colectivo comenzaron hace un año, cuando se profesionalizó la Liga F.

Sin embargo, las reuniones celebradas esta semana sólo se referían a mejoras salariales, dejando al margen otros conceptos como conciliación familiar o derechos de formación.

La primera jornada de la Liga F estaba prevista entre el 8 y 10 de septiembre, mientras que la segunda debe disputarse del 15 al 17 de septiembre.

La pasada temporada, la Liga F empezó con una jornada de retraso por una huelga de árbitras, que llevó a atrasar la primera fecha.

La huelga se superó después de que la Liga femenina aceptara aumentar la remuneración de las árbitras principales de 300 a mil 666 euros por partido, mientras que el de las asistentes pasó de los 166 a mil 66 euros por encuentro.

Menos salario que las árbitras

La Federación Española (RFEF) anunció por su parte la creación de un fondo de jubilación para las árbitras, financiado por propia Federación, el gobierno, la Liga y los clubes.

Los sindicatos lamentaron este jueves que no se aceptara su petición de 23 mil euros al año, que incluso supone que las jugadoras cobren menos que las árbitras principales.

Este desencuentro en la Liga F, que preside Beatriz Álvarez, llega en medio de la polémica creada por el beso forzado del suspendido presidente de la Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial.

Rubiales rechazó posteriormente dimitir, tras lo que fue suspendido por la FIFA durante 90 días mientras el organismo rector del futbol mundial estudia un expediente disciplinario contra él.

La justicia deportiva española también le ha abierto un expediente por «falta grave» y en el ámbito penal, Hermoso ratificó el miércoles ante la fiscalía una denuncia contra Rubiales.

En medio de la vorágine, el seleccionador femenino Jorge Vilda fue destituido el martes y sustituido por la que fuera su segunda Montse Tomé, a la espera de lo que ocurra con 81 jugadoras y ex jugadoras que dijeron no volver a jugar con la selección española mientras no se produjeran cambios. (Efe).