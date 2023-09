Por Agencias

Ciudad de México.- Tras presentar su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch anunció que colaborará con la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de sus redes sociales, el ahora ex secretario expuso, como lo hizo en diversas ocasiones, que «ser jefe de la policía no permite agendas paralelas, por esta razón me separo del cargo”.

Indicó que su separación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es para colaborar con la ex jefa de gobierno, que con “su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país».

A penas esta mañana Omar García presentó su renuncia de manera voluntaria con carácter de irrevocable al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

En el documento de renuncia expresó su agradecimiento por la oportunidad que le brindaron para estar al frente de la seguridad de los capitalinos.

Más tarde, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el ex titular de la SSC agradeció a Sheinbaum Pardo por haberlo designado como titular de la policía capitalina, lo que le permitió servir en tiempo completo a la ciudad.

Reiteró que la policía capitalina no permite agendas paralelas y que por esta razón decidió separarse del cargo, el cual había encabezado por casi cuatro años. (Josefina Quintero/La Jornada).