Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El nuevo acueducto que construirá el gobierno federal para surtir de agua a Ciudad Victoria se llamará «Ing. Américo Villarreal Guerra»; tal información ha trascendido por conversaciones con diputados locales del partido Morena y confirmada por el titular de la Secretaría estatal de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, quien en declaraciones de prensa este viernes dijo que «muy probablemente llevará el nombre del ex gobernador».

-Un diputado de Morena dice que el nuevo acueducto se llamará Ing. Américo Villarreal Guerra–preguntó un reportero.

-Ah, cómo andan de adelantados, sí muy probablemente llevará el nombre del ex gobernador, en reconocimiento al gran trabajo que hizo en Tamaulipas; de este nuevo acueducto es muy importante el gran beneficio para el desarrollo del estado, externó Quiroga Álvarez.

Y es que ciertamente el que haya más agua en Victoria capital no solo será beneficio para las familias sino que hará factible la instalación de nuevas empresas generadoras de empleos y crecimiento económico.

El ingeniero Quiroga Álvarez comentó que hay la intención del presidente AMLO que en este mismo año de 2023 inicien los trabajos de construcción del nuevo acueducto, preocupado como está el presidente por solucionar los problemas de desabasto de agua en México.

Vale decir que el presidente AMLO tuvo amistad con el ingeniero Américo Villarreal Guerra. Ello muy seguro se debe a que el jefe del ingeniero Américo, a nivel federal, fue el ingeniero Leandro Rovirosa Wade, tabasqueño que construyó grandes obras hidráulicas en el sexenio de Luis Echeverría. De hecho el Director de Obras Hidráulicas en esa época fue el tamaulipeco Américo.

Ya como gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa designó a su paisano AMLO como jefe del Programa Nacional Indigenista. En ese tiempo el ingeniero AVG era ya subsecretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

En algún momento, en tiempos nuevos, AMLO, cuando le hablaron del doctor Américo, que buscaba ser senador de la República, preguntó si era hijo del ingeniero Américo, y cuando le contestaron afirmativo, comentó: «Entonces debe ser igual de capaz y talentoso».

He de comentar que cuando entrevisté, ya hace cosa de 32 años, al final de su quinto año de gobierno al entonces gobernador ingeniero Américo, en su despacho del tercer piso, al final le pregunté :

— ¿Qué le gustaría que dijesen los libros de historia de Tamaulipas del gobernador Américo Villarreal Guerra?

«Ninguna otra cosa que no sea cierta. Que empeñé mi mejor esfuerzo por servir a mi estado. Esto es como cuando uno es estudiante. Cuando se presenta un examen, si sabe uno que dio todo lo que había podido, se va uno tranquilo. Cuando no va uno tranquilo es cuando va consciente que pudo haber dado más. He querido ser congruente con mi compromiso con el que inicias esta entrevista, de dedicarle todo mi tiempo al estado y creo que en este aspecto lo estoy cumpliendo. Toda mi capacidad y todo mi tiempo a poder servir a quienes me depositaron su confianza».

Creo que la idea que el nuevo acueducto lleve su nombre es del presidente AMLO. NOS VEMOS.

