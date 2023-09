Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Oficialmente arrancó el proceso electoral local para los comicios del 2 de junio del 2024.

Hay nuevas reglas, algunas muy difíciles de cumplir para los aspirantes a cargos de elección como: “Tener un modo honesto de vivir, saber leer y escribir y no estar en los casos previstos en el artículo 106 del Código Penal del Estado”.

¿Y qué dice el 106? Que no se es alcohólico, toxicómano o discapacitado intelectual.

¿Quién va a calificar que una persona tiene un modo honesto de vivir?, ¿bajo qué parámetros?, ¿el IETAM?, ¿el INE?, ¿la voz de la calle?. Y la Ley discrimina a los no “letrados”, los que seguramente por causas no atribuidas a ellos, no saben escribir ni leer.

En dominguito, como siempre, el Instituto comenzó el proceso que culminará con la renovación de 36 diputados y 43 alcaldes tras la instalación de 4,900 casillas para recibir el voto de 2.8 millones de tamaulipecos.

Nuevas reglas en cuanto a violencia de género: “No podrán participar individuos condenados por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades”.

Y usted se preguntará ¿cuántos están en el catálogo?. La respuesta es que dos: Un periodista de la frontera que nunca aceptaría un cargo por elección, y alguien llamado “James Buchanan” u “Oscar Martínez”, hipotéticos usuarios de Facebook que la autoridad condenó por violencia sexual digital, psicológica y simbólica.

Por esta causa, en territorio cuerudo no quedarían fuera suspirantes. A nivel República hay 304 casos, de ellos 58 mujeres.

Otros a los que se les niega la participación política es a las y los “declarados como persona deudora alimentaria morosa” ¿cuántos en Tamaulipas?. El Registro Civil anda en pañales con sus datos pero deben ser miles, incluso funcionarios públicos.

Para aquellos que se suban al juego político, deben presentar un “certificado” de no deudores.

Ni candidatos con historial de sentenciados por delitos contra la vida y la integridad corporal de mujeres, libertad y seguridad sexuales, desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica o violación a la intimidad sexual ¿cuántos?. No lo sabemos. Los certificados son personales.

Por primera vez en la historia, por obligación, los partidos deberán postular diputados -mayoría o minoría- a discapacitados, personas de la diversidad sexual y migrantes, aun cuando esos segmentos no alcancen el número de ciudadanos que constituyen un distrito.

Muy sencillo ¿cuál es el padrón de tamaulipecos en el extranjero? ¿cuántos votaron en la última elección?. En 2022 se enlistaron 2,481 que viven en 32 países, pero votaron 813. De ese tamaño es el desinterés.

Sabemos que hay presuntos indígenas y explotadores de migrantes que se quieren colar al Congreso por dedazo.

De hecho este domingo apareció la convocatoria para postular candidaturas independientes a diputados locales y alcaldes ¿van los de siempre, Geovanni Barrios Moreno, Francisco Chavira y Marco Antonio Elejarza?. Sería una gran falta de respeto a la ciudadanía que el IETAM les vuelva a hacer caso. Son cascajo.

El periodo de apoyo ciudadano abre el 23 de diciembre, cierra el 21 de enero y no, no hay posibilidad que alguien por la libre ocupe diputación o alcaldía.

Para legisladores habrá un tope de gastos promedio de 600 mil pesillos, y de alcaldes la cifra más alta es para Reynosa con 2 millones 675 mil, y la más baja San Nicolás con cuatro mil 870 varos.

Igual, no se espera que los vientos huracanados del pasado le metan lana para financiar candidatos por la libre y crearle problemas al médico Américo Villarreal. No están acostumbrados a sacar de su bolsa para correr riesgos políticos.

Y el presunto nuevo partido político, Encuentro Solidario Tamaulipas, no lleva candidatos propios. Si bien le va, si reúne las firmas necesarias, ocho mil “clientes”, estará compitiendo en 2027.

Hablando del paro magisterial, el pastor Arnulfo Rodríguez Treviño sigue terco como las acémilas en la demanda “número uno” de sus peticiones, que no es otra que la dimisión de la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor.

Ya le dijeron, le mandaron decir que la renuncia de la citada “no está a discusión”, no es un tema que esté sobre la mesa. Renunciarla sería como permitir que Arnulfo y compañía se les encarame, con todas sus consecuencias. Al rato se adueñaría del gobierno.

Podrán irse otros, como Refugio Varela y Alfonso Wong, segundones de la SET, pero no la titular. Se derrumbaría el principio de autoridad.

Los estudiantes seguirán sin clases por la terquedad de aquel. La tarde del domingo comunicó que el paro loco continuará “porque vamos muy aventajados en esto”, luego de hablar con Gerardo Guerrero, jefe de la Oficina del Gobernador, y Luis Lauro Reyes, éste delegado de Bienestar federal.