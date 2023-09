Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los ataques constantes al equipo de Claudia Sheinbaum en Tamaulipas tienen un origen, grupúsculos que se creían intocables y pretenden seguir robando dinero de los presupuestos públicos ven escaparse sus posibilidades de acceder a candidaturas a cargos de elección popular y se han puesto nerviosos.

Siendo honestos en Tamaulipas no hubo otro candidato en la precampaña, Adán Augusto fue el que más ruido hizo, y eso porque lo mal aconsejaron sus amigos en el Estado hasta con datos falsos que le pasaron, pero ni así se acercaron a las querencias entre los tamaulipecos de la Jefa de Gobierno, los jóvenes políticos que le coordinaron a Claudia su movimiento, Américo Villarreal Santiago y Marco Batarse Ferrell, hicieron su chamba con todo y el golpeteo que recibían de los traidores.

Viene a colación lo dicho porque otra vez los patrocinados por esos traidores, que todos saben son de Madero, comenzaron a filtrar rumores en el sentido de que el evento de Claudia, este viernes 29 de septiembre en Tampico, se había cancelado y lanzaron noticias falsas en el sentido de un presunto odio a la candidata porque no se ha llamado a sumarse a diversos actores, la idea, desestabilizar, inhibir la presencia de la ciudadanía en el acto.

Cuál es la realidad, pues que el evento sigue en pie, que lo presupuestado, todavía este jueves por la noche, es acercar a miles de tamaulipecos a la precandidata, nomás para mostrar el músculo en esa región del Estado.

Del evento, y del éxito de este, no hay ninguna duda, Claudia es la nueva estrella en el firmamento nacional y pocos se quieren enfrentar al poder, menos al poder de una mujer que ya demostró que no le tiembla la mano para meter disciplina.

Con lo dicho, lo interesante será saber si los amigos de Adán Augusto, los de Madero, siguen alentando rumores y noticias falsas por ver alejarse sus presupuestos o también se van a disciplinar como quien fue su candidato.

También se tiene que estar muy pendiente de lo que viene, el evento con la aspirante a la presidencia de la República, hoy disfrazada de coordinadora de la Cuarta Transformación, puede ser el inicio de un gran reacomodo de fuerzas políticas en el Estado.

Lo que se sabe, es que se insiste en que en el nuevo proyecto caben todas las corrientes de Morena y hasta de la sociedad civil que pretendan sumarse a la misma, que es de los últimos llamados ya que luego vendrán otras decisiones, sobre todo contra quienes por pleitos personales con otros liderazgos dentro del partido insisten en dañar la imagen de Claudia.

Vaya pues, la instrucción para los morenistas es que a partir de la fecha entiendan que en Tamaulipas es Claudia y que quien genere discordia por ambiciones personales deberá asumir las consecuencias de los mismos.

En pocas palabras, ya hay una nueva estrella en el firmamento, lo es desde que recibió el mentado bastón de mando, y es alrededor de la misma como deben girar todos los que se dicen de Morena o lopezobradoristas, digo, a menos que quieran cambiar de proyecto…

LO CHAMAQUEARON… increíble la forma como chamaquearon a Ricardo Gamundi hablando de su relación con el gobierno, sin embargo, eso no debe ser problema alguno para él ni para sus jefes, la preocupación, y en serio, debe ser que sus enemigos no se guardan ni un centavo si de estar jodiendo se trata, en pocas palabras, deberían estar pensando si hay más de esas grabaciones y como cuántos de esos videos pudieran existir, claro, o existirán si no se animan de una vez y por todas a acabar con el grupo de poder del pasado…

UAT FOMENTA ENCUENTRO ACADEMICO ENTRE SUS DOCENTES…. En un firme compromiso por fomentar la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el primer Encuentro de Buenas Prácticas Docentes, que reunió al personal académico de las diversas dependencias de la casa de estudios para compartir sus experiencias y estrategias pedagógicas exitosas.

El encuentro representa un avance significativo en la concreción de los modelos académico y educativo alineados con el Plan de Desarrollo Institucional de la UAT establecido por el rector Guillermo Mendoza Cavazos, particularmente en el eje sustantivo 2: «Docencia e innovación académica”.

Este eje busca fortalecer las competencias pedagógicas y disciplinares de la planta docente para fomentar la creación de plataformas que faciliten la generación de acciones innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La coordinación de esta primera edición estuvo a cargo de la Secretaría de Investigación y Posgrado y la Secretaría Académica de la UAT, con el objetivo de establecer un espacio para la transferencia de buenas prácticas de docencia innovadora a nivel institucional, fomentando la socialización de experiencias, estrategias y metodologías que capaciten a los estudiantes en conocimientos y habilidades profesionales y humanas, formándolos como ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad.

Con ese compromiso, el evento reunió a docentes de tiempo completo y de horario libre que imparten clases en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado de las distintas facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT.

Dicho encuentro se llevó a cabo en modalidad híbrida en seis sedes simultáneas, con un total de 35 presentaciones en persona y 55 de manera virtual.

Estas ponencias involucraron a docentes de 18 facultades y unidades académicas, así como de 2 escuelas preparatorias dependientes de la UAT. Las ponencias se organizaron en seis mesas de trabajo, abordando temas cruciales como: Universidad sostenible, Enseñanza innovadora, Recursos educativos digitales, Evaluación de aprendizajes, Tutoría efectiva y Comunidad docente.

La inauguración del evento contó con la presencia de la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado, y la Dra. Rosa Issel Acosta, secretaria académica, quienes estuvieron acompañadas por autoridades universitarias y directivos de las diferentes facultades y unidades académicas, así como secretarios de la administración central.

Todos ellos resaltaron el propósito de inspirar y motivar a sus colegas a continuar mejorando la calidad de la educación superior en Tamaulipas.

Se enfatizó que la selección de los proyectos se llevó a cabo a través de una convocatoria emitida el pasado mes de junio, la cual recibió el registro de 96 proyectos, con la participación de 197 docentes, ya que un proyecto podía ser registrado por hasta tres profesores.

La dictaminación de los proyectos fue coordinada por la Secretaría de Investigación y Posgrado, con el apoyo de 71 académicos reconocidos en sus actividades de docencia e investigación, quienes aplicaron criterios de selección rigurosos establecidos en la convocatoria, garantizando así la calidad y relevancia de las presentaciones en el Encuentro de Buenas Prácticas Docentes de la UAT.

Este encuentro proporcionó un espacio invaluable para que la planta docente compartiera de manera abierta y enriquecedora las contribuciones que han generado a lo largo de sus destacadas carreras académicas. Un evento que reafirma el compromiso de la UAT con la mejora continua de la educación superior en la región.

