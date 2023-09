Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cuánto realmente le importa al pueblo la honestidad de los políticos?, por los resultados de las elecciones en los últimos años, pareciera que nada, la historia reciente nos dice que en México hemos elegido hasta presuntos narcos de gobernadores, hay legisladores con muchas sospechas de proteger delincuentes que además ganaron en las urnas y de calle, bueno, ahí está Felipe Calderón con García Luna y toda la mafia del poder que agandallaron el puesto al actual presidente y ni que decir de los hermanos de Ya Saben Quién que no motivaron el repudio del pueblo sabio.

En Tamaulipas, por ejemplo, cuando Francisco García Cabeza de Vaca era alcalde de Reynosa lo acusaron de haber saqueado el erario municipal, más que eso, de esta familiarizado con huachicoleros, todavía peor, que en la propia comandancia de la policía municipal despachaba uno de los más buscados en México y Estados Unidos por delincuencia organizada, se documentaron casos, se exhibieron datos, hubo denuncias públicas y privadas y, lo único que se pudo provocar fue que el ciudadano se volcara a su favor hasta hacerlo gobernador del Estado.

En la imagen del colectivo lo único que se podía ver era al enemigo del gobierno en turno, el que acabaría con la corrupción de los priístas, el que metería al bote a Egidio Torre y a muchos de sus funcionarios que saqueaban al Estado y lo sumían en la inseguridad con singular alegría, al final, no pasó nada, peor aún, se juntó con ellos y da la impresión de que fue más ladrón y más delincuente que los que se fueron, o por lo menos así lo dibujan las denuncias que hicieron en su contra los de la actual administración.

A nivel nacional las cosas no fueron diferentes, en el 2012 elegimos a Peña Nieto como presidente de la República con todas las sospechas de malas acciones cometidas por él y sus cercanos a la hora que gobernaron México, hasta de asesinatos sospechosos se habló.

El preámbulo es para hablar de las acusaciones que ahora se vierten contra la virtual candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, a quien señalan de plagiaria al encontrar similitudes de su tesis para obtener su grado de ingeniera con otros documentos especializados, dicen los morenos que son en un 22 por ciento las coincidencias, y en respuesta dice la panista “sí, le pendejié, no di crédito al autor, pero son sólo unos párrafos”.

La situación es que el escándalo crece, que meten a Xóchitl al ojo del huracán y solo es para ubicarla con mayor fuerza del lado de los enemigos del presidente por una insignificancia en la lógica del ciudadano.

Me explico, en realidad si una acusación de narcotráfico, de saqueo de recursos públicos o de asesinatos no mueven de sus intenciones al electorado, ¿cree que atenderán una denuncia de plagio de una tesis que muchos ni siquiera saben de que se trata?, lo dudo y solo sirve para tenerla presente, pero allá los morenos y sus asesores.

Hay algo más, las filtraciones de Morena, los problemas que tienen para controlar a Marcelo Ebrard que ya eligió su “Camino por México”, que no es otra cosa que una movilización parecida a la de AMLO, pues pueden cambiar el escenario electoral del próximo año.

No, no se equivoque, no le digo que Claudia Sheinbaum corra riesgos de perder la elección, Morena sigue siendo amplio favorito para la presidencial del próximo año, lo que si está ocurriendo es que ya no va a barrer y, peor aún, esta sobre exposición y ubicación de Xóchitl está reviviendo y dándole más fuerza a la oposición en México, si, a esa posición que estaba muerta y “moralmente derrotada” hace apenas unos meses y que ahora puede aspirar a ganar en algunos distritos, en algunos Estados y en muchos municipios, recuerde, son más de 20 mil puestos los que estarán en disputa el próximo año y no se puede crear una estrategia a la ligera.

Para concluir, da la impresión de que las palabras de la candidata del Frente Amplio por México, de Xóchitl, encajan a la perfección en los asesores que hoy tiene Claudia y Morena, aunque todavía es tiempo para evitar que en junio del próximo año no vayan a tener más remedio que repetir lo mismo, “le pendejié”…

SE REÚNE COLEGIO DE DIRECTORES DE LA UAT… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió en el Centro Universitario Victoria la décima séptima reunión del Colegio de Directores, donde destacó los avances de programas que han sido implementados para dar cumplimiento a las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI).

La sesión del cuerpo colegiado universitario tuvo como sede la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), con la asistencia de directoras y directores de las veintiséis facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT.

Al presidir los trabajos, el rector Guillermo Mendoza subrayó la oportunidad de evaluar avances en el inicio del ciclo escolar, donde se destacan la entrada en vigor del nuevo plan de estudios y las actividades del programa Vida UAT que los estudiantes llevarán a lo largo de su vida universitaria, como parte del nuevo modelo académico y educativo que se ha implementado en la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Acompañado de la Dra. Guillermina De la Cruz Jiménez Godínez, directora del plantel anfitrión, el rector reconoció el esfuerzo colaborativo de los miembros del Colegio de Directores, por el trabajo para estructurar y poner en marcha estos proyectos que son fundamentales para que la UAT siga avanzando.

En ese contexto, enfatizó que la comunicación adecuada entre el grupo colegiado ha permitido llegar más rápido a las metas planteadas, señalando también que se ha hecho una sinergia muy importante entre los directivos de todas las dependencias académicas, lo cual es muy importante para la dinámica de trabajo que ha emprendido la UAT.

En el desarrollo de la sesión, la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez informó respecto al crecimiento de indicadores de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, y subrayó que los avances han sido gracias al apoyo de la administración rectoral del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos.

En otras intervenciones, se contó con la participación de integrantes del gabinete de la Rectoría y se dio a conocer que la próxima sesión se desarrollará en el mes de octubre en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Tampico.

