Por Agencias

Ciudad de México.- En una nueva alusión al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que siempre había sido como el “castillo de la pureza” pero es necesario revisar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente ha impartido justicia.

Es importante que no se oculte nada porque ha habido una total opacidad, ni siquiera se sabían los nombres de los ministros pero que actúan cada vez de manera más descarada.

Durante su conferencia hizo un repaso de lo que se consideró han sido fallos contrarios al interés popular: “no quieren que se cumpla con el derecho de la información. No hables, ni menciones a esta persona. Hasta amparos para que no se hable del señor Zerón -protegido en Israel- y acusado de tortura, demostrado legalmente, porque por esa persona dejaron en libertad a 30 o 40 que habían tenido participación en el caso Ayotzinapa. Y aquí, en el colmo, se atreven a otorgarle un amparo, gestionado desde aquél país para que no hablen de él”.

Cuestionó que los ministros no definan aún sobre la distribución de los libros de texto en Chihuahua y Coahuila o bien, sobre la inminente resolución de amparos para otorgar a las empresas privadas, el control de la energía eléctrica, que podría llevar a casos extremos como España o Estados Unidos, donde los recibos están altísimos.

Y en medio de todo esto, ironizó, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia d la Nación, Norma Piña, aseverando que si “si nos quitan el dinero para que no sigamos ganando 700 mil pesos, no va a haber justicia, no vamos a poder impartir justicia, Pregunto: ¿creen sinceramente que ellos imparten justicia?”. (La Jornada).