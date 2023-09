Por Agencias

Ciudad de México.- La actriz Aracely Arámbula aseguró que el cantante Luis Miguel, su expareja con quien tiene dos hijos, es un deudor alimentario y dijo que ojalá que ese “gran artista también sea un gran padre” para ellos.

“Sí, sí es deudor alimentario”, soltó “La Chule”, pareja de Luis Miguel de 2005 a 2009, con quien tuvo dos hijos: Daniel y Miguel.

La actriz sostuvo que Luis Miguel siempre ha tenido las puertas abiertas para ver a sus hijos, sin embrago “no se ha portado nada bien. No ha tenido interés”.

“No me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal”, lanzó Arámbula durante la alfombra roja de la obra Vaselina.

Actualmente Luis Miguel se encuentra de gira por ciudades de Estados Unidos. En agosto pasado comenzó su nueva gira con presentaciones sold out en Argentina y Chile. A partir de noviembre inicia shows en ciudades de México.

“El Sol” tiene tres hijos reconocidos: Michelle Salas, fruto de una relación con Stephanie Salas; y Daniel y Miguel, con Arámbula. (Apro).