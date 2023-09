Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En las últimas horas de este caluroso mes de agosto murió el más grande cinéfilo que ha tenido Cd. Victoria y muy seguro Tamaulipas: Armando Patiño Loya.

En octubre de 2007 escribí esto: El jueves en el jardín de su casa del 17 Ocampo platiqué largo y tendido con el abogado, diplomado en historia regional pero primordialmente cinéfilo Armando Patiño Loya. Tiempo hubo en los años 80 y 90 que cuatro personas controlaban las exhibiciones en los cines de Ciudad Victoria.

«Éramos Rigoberto González Adame, gerente local de la Compañía Operadora de Teatros (Cotsa); Polo Arizpe, inspector de espectáculos del municipio (Polo era el censor); Ignacio Saldaña, que era el líder sindical, y yo que era el interventor, es decir representante de las empresas productoras de cine, como «Carlos Amador», «Cotsa», y «United Pictures», precisa Patiño Loya.

Los cines eran el Alameda, en el 16 Juárez; el Avenida, ubicado en la calle 17, y los dos Cines Juárez. Todos ellos cerraron entre 1990 y 1991. Solamente en la avenida Carrera Torres quedaron los Cinemas Gemelos, que acabaron por cerrar y que eran empresa privada llamada Organización Ramírez.

Las causas, analiza Armando, fueron varias. Esto fue a nivel nacional. La empresa paraestatal Cotsa operaba con números rojos, es decir con pérdidas económicas, por el inicio del sistema de Cable en la ciudad y por la proliferación de videocaseteras y centros de renta de películas.

«Mira, ocurrió ya en los últimos años de estos cines Cotsa, que por ejemplo, las palomitas estaban rancias, algunos asientos ya muy deteriorados. Se fue Cotsa a la quiebra por una mala administración».

Eran unas 50 personas sindicalizadas las que operaban los cines de Victoria. En cada cine había una taquillera, los manipuladores de la exhibición, un boletero y dos empleadas -siempre mujeres- en la dulcería, y una o dos personas en intendencia. Tiempo hubo que las únicas diversiones familiares eran ir al cine o ir a ver jugar futbol a los Cuerudos el Estadio Marte R. Gómez.

«Ir al cine era una tradición muy victorense, a veces hasta exhibían tres películas. Yo de niño tenía la ventaja de que mi papá era el interventor -trabajo que me heredó-, entonces yo por esa condición de hijo del interventor entraba gratis al cine».

-¿Y cuánto cobraban Armando?

-Como te dije, yo entraba gratis, así que nunca supe cuánto. Yo metía gratis al cine a mis amiguitos. En toda la vida la única ocasión que en que yo pagué la entrada fue cuando estando en secundaria (presidente Adolfo Ruiz Cortines) invité al cine a una muchacha, muy linda ella. Cuando me planté en la taquilla, la taquillera me dijo: ¿Tú Armando, tú quieres comprar boletos? .Y es que yo quería quedar bien con la muchacha. No fuera a pensar que era un gorrón.

«Mira, de mi niñez y adolescencia al ir al cine yo recuerdo que era una romería. Cuando la película fallaba… gritábamos: ‘¡Cácaro, ya suelta la botella!’, o decíamos ‘Cácaro, deja la boletera’ Era una cosa muy bonita ir al cine. Era el lugar donde conocíamos a las niñas de las otras escuelas primarias. En aquellos años, los 50 había escuelas primarias solamente de niños y escuelas primarias solo de niñas. De niñas eran la Leona Vicario, la Lauro Aguirre y el Colegio Repiso. De niños eran la Répsamen, la Victoria, y los colegios Justo Sierra y José de Escandón. Así que en el cine alternábamos con las niñas… ya luego en la secundaria el sistema era mixto».

Luego, Armando Patiño salía poco de su casa, pues padecía enfisema. «Extraño mucho ir a la Cineteca. En todo el año no he ido. Ahí tengo cuates como Gerardo Campos, Rosy Rivera, Laura Casamitjana, Tito Saldívar, Carlos Avilés y otras entrañables personas. Y claro, desde luego a Laura Reséndez, que es la directora del Centro Cultural Tamaulipas.

«Mira la comunidad de la Cineteca está bien clarificada. Te contaré la anécdota que, el otro día yo no traía cambio, así que con mucha pena le quedé a deber tres pesos al boletero, que muy generosamente de cualquier forma me dejó pasar. «No se preocupe, la próxima semana me paga», me dijo.

«Oye -le dije- pero qué tal si yo me hago el desentendido, ¿acaso me conoces?»

“¡Claro que lo conozco, si ustedes los que vienen a la Cineteca son siempre los mismos!»

AGRADECIMIENTO A EUGENIO HERNANDEZ

Actualmente en la Cineteca que funciona en el auditorio del Centro Cultural Tamaulipas ya no cobran la entrada. «Y eso se lo tenemos que agradecer al Gobernador Eugenio Hernández Flores».

-En tu opinión cuál es la mejor película mexicana?

-«Los Olvidados» de Luis Buñuel.

-Algunos dicen que es Viento Negro…

«Para nada».

-¿Y las tres mejores cintas del cine mundial?

«El ciudadano Kane», de Orson Wells, «La diligencia», de John Ford, y «Drácula», de Bela Lugosi.

Y añade: «Mira, muchos dicen que la época de oro del cine nacional fue en los años 40. Yo no opino igual, yo creo que las mejores películas se produjeron en los años 70, en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez: Canoa, El Apando, La Choca, Los Cacahorros, Mina, Viento de libertad, Calzoncin Inspector, No oyes ladrar los perros, y El Rincón de las Vírgenes».

«En los 40 tuvo el gran impulso el cine nacional debido a que por la Segunda Guerra Mundial solamente Estados Unidos y México pudieron producir cine, pues no hicieron cine ni Inglaterra, ni Francia, ni Italia».

Armando Patiño era poseedor de una colección de cuatro mil cartulinas de películas mexicanas y extranjeras. «Cotsa me regaló dos mil, las otras las conseguí en el cine de Padilla, otras son del cine de El Barretal. No tengo duda que es la más amplia colección de cartulinas de cine que hay en todo Tamaulipas y Nuevo León.

«Yo agradezco a Blanca Anzaldúa, a Pedro Alonso Pérez, a Gustavo Cárdenas, pues en su momento me ayudaron a exponer estas cartulinas».

En marzo de 2013 escribió el libro Una ciudad, un siglo, un arte. Historia de los cines en Victoria. Y les cuento, Armando Patiño Loya me regaló un ejemplar autografiado, con palabras afectuosas, una posdata, donde escribió: «P.D. Se aceptan críticas, pero personales, no en la columna». Este ejemplar está en mi librero, ahí junto con otros 50 libros autografiados.

Armando, a quien entrevisté en el 2007 en el jardín frontal de su casa tenía muy cerca un tanque de oxígeno de un largo de 1.20 metros.

Rondaba al morir esta semana los 72 años, pues su libro consigna que nació en 1951. Gran persona. Descanse en paz Armando Patiño Loya.

