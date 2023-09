Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado federal tamaulipeco Erasmo González Robledo es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados y en la última semana ha decepcionado en extremo al terruño, ¿la razón?, no supo defender presupuesto para Tamaulipas que lo verá reducirse en más de 500 millones de pesos para el 2024 y, su peor pecado, ni siquiera supo apoyar al gobernador Américo Villarreal Anaya para concretar una de sus obras más deseadas, la que pudiera ser emblemática para su sexenio, como lo es el acueducto de Ciudad Victoria a la presa Vicente Guerrero para evitar que los victorenses sigamos padeciendo sed.

No está muerto ni aplazado el proyecto, todavía no se pierde dinero para Tamaulipas, pero al ritmo y de la forma que avanzan las cosas todo parece indicar que González Robledo prefirió quedar bien en México que apoyarnos a quienes lo tenemos allá con los votos.

Ahora, la opción que maneja el gobernador Américo Villarreal, según declaraciones a la prensa, será la gestión directa en la Secretaría de Hacienda y en la Comisión Nacional del Agua, es decir, que dentro de los presupuestos de estas dependencias que ya habían asignado la petición formal para la obra, se consiga un techo financiero que no impacte las finanzas federales y si permita avanzar en la construcción de esta.

Lo preocupante es que Erasmo siendo presidente de una comisión donde se reparte el presupuesto para la nación no tenga ni la capacidad de luchar por dinero para los tamaulipecos, o peor aún, que no haya querido hacerlo a pesar de estar en posibilidades.

Vaya, no se le exige lo que no puede dar al presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, deje le hago una de esas odiosas comparaciones para que analice, mire Miguel González Salum, hace algunos años, ocupó el cargo de secretario de esa misma comisión en la Cámara de Diputados, en su paso por ese puesto le gestionó a su concuño Oscar Almaraz, que en ese momento era alcalde de Victoria, un presupuesto superior a los 600 millones de pesos para obras de pavimentación en la ciudad, entonces, ¿le causaba mucho problema a Erasmo gestionar mil 800 millones de pesos para una obra que hasta la Conagua ve como urgente y necesaria?, ahí la sospecha de que no se quiso aplicar, no le nació o de plano no le importa.

Sabe que es lo peor, que Erasmo ahora mismo pretende ser el candidato a alcalde en Madero, eso si le va mal, porque su idea principal es pegarle a la candidatura a senador y pelear por la gubernatura en cinco años.

Eso es lo extraño, que Erasmo es un buen político, que se conoce y reconoce su trabajo, quizá por ello se le exijan resultados, quizá por ello lo menos que puede hacer él, ahora, es explicarle a los tamaulipecos que pasó, digo, si es que pretende que sus proyectos personales lleguen a buen puerto, digo, tiene que ser claro para que no nos haga seguir preguntándonos pa´ que diablos sirven los diputados federales tamaulipecos…

HONRA TAMAULIPAS A SUS HEROES… Honrar la memoria de quienes con sus actos y sacrificios forjaron nuestra tierra y fueron precursores desde su momento y sus circunstancias, “es un mensaje claro para refrendar que valoramos estos actos excepcionales de las y los tamaulipecos ilustres, que han modelado con sus virtudes y sus valores el perfil de lo que hoy somos, un pueblo trabajador, noble, altivo y heroico, con una identidad fuerte, que tiene todas las certezas y capacidades para construir su futuro”, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la ceremonia cívica de honores, celebrada este lunes, en la Rotonda de los Tamaulipecos Ilustres, el gobernador extendió una invitación para que en forma conjunta con el Poder Legislativo se presente una iniciativa para que a partir de ahora, todos los lunes últimos del mes de septiembre, se realice una ceremonia en este sitio histórico para honrar la memoria de los hombres que precedieron el crecimiento y grandeza de Tamaulipas.

“El venir en esta última semana del mes de la patria de este año, a celebrar aquí la ceremonia cívica de honores a la bandera y a la identidad tamaulipeca, debe comprenderse como un acto de gratitud y dejar instituido, como lo comenté, este último lunes de septiembre, como un hecho para brindar honores cívicos en este recinto”, dijo.

“Necesitamos que cada niña y cada niño, joven o ciudadano que pase por aquí o visite este lugar, sepa lo que resguarda y significa el monumento levantado en este sitio”, expresó.

Al recordar los nombres de los tamaulipecos cuyos restos reposan en esta rotonda: Pedro José Méndez, Alberto Carrera Torres, Guadalupe Mainero Juárez, Estefanía Castañeda, Servando Canales Molano, José Bernardo Gutiérrez de Lara, Amalia González Caballero, Norberto Treviño Zapata, Marte R. Gómez y Juan B. Tijerina Villarreal, el gobernador Américo Villarreal aseguró que visitar este espacio debe servir para revivir la memoria de nuestras raíces, tomar fuerza y estímulo de los ejemplos y las trayectorias de aquellos que con sus actos y sacrificios, forjaron nuestra tierra y fueron precursores desde su momento y sus circunstancias.

“Lo que resguarda y atesora este espacio de la Rotonda de los Tamaulipecos Ilustres, son las cualidades de nuestro pueblo, el temple, la idea de que la política es virtud cuando se usa para servir a los demás y se sientan las condiciones institucionales para la convivencia social justa, legal, siempre del lado del interés general”, indicó.

Por su parte, la directora general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Brenda Denisse De la Cruz López, dio a conocer que durante la presente administración se han retomado vínculos y participaciones con el Gobierno Federal a través de su Secretaría de Cultura generando sinergias con distintas dependencias para trabajar de manera conjunta en proyectos que estimulen la producción y la creación de artistas.

SE TRABAJA PARA REGRESAR FESTIVALES PATRIMONIO DE LOS TAMAULIPECOS

Agregó que también se ha trabajado para regresar a Tamaulipas festivales que han sido y deben seguir siendo patrimonio artístico de los tamaulipecos, además de concursos, muestras, encuentros de arte, de música, teatro y literatura, así como el rescate y conservación del patrimonio tangible e intangible que se encuentra en las zonas arqueológicas, paleontológicas y en los sitios históricos de Tamaulipas, en las bibliotecas y en todo nuestro acervo literario.

“Hoy es un buen día sin duda para honrar nuestra historia, nuestra tierra, nuestros héroes, nuestra Patria y por ello esta mañana significativa quiero refrendar el compromiso del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes para salvaguardar con honor y justicia legado de nuestros héroes y trabajar junto a usted para seguir transformando nuestra tierra. Gracias señor gobernador”, puntualizó.

Durante la ceremonia, acompañaron al gobernador, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, el general Julio César Islas Sánchez, comandante de la 48a. Zona Militar; la diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso y el diputado, Humberto Prieto Herrera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

También participaron: Verónica Aguirre de Los Santos, secretaria de Bienestar; Sergio Hernando Chávez García, secretario de Seguridad Pública; Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado Federal de Programas para el Bienestar y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas, Francisco Alvarado Terán, además de integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y funcionarios del gabinete estatal.

En el evento, el juramento a la bandera estuvo a cargo de María Joaquina Vanoye Coronado, mientras que José Luis Aguilar Guajardo dio lectura a las efemérides de la semana.

