Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Fundación Colosio en Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, informó la selección de los candidatos del Frente Amplio por México (FAM) a cualquier puesto de elección popular tiene que ver con la selección de los perfiles más competitivos, con encuestas y con la capacidad que tengan para debatir sobre algún tema en particular, “y de esa manera no buscar como una propiedad privada o como un aspecto partidista decir ahora le toca a este partido, yo me merezco esto; no, no es una decisión tan simple; hay que buscar los perfiles más competitivos y creo que lo que se hizo a nivel nacional resultó: los foros, los debates y es lo que se debería hacer aquí en Tamaulipas”.

Ramos Salinas dijo lo anterior después de que el dirigente estatal del PRD, David Valenzuela, prácticamente reclamó a sus aliados políticos PAN y PRI encabezar la fórmula para el Senado de la República por el Frente Amplio por México, ya que lo considera como una señal de reciprocidad política y como reconocimiento de lo que el Partido del Sol Azteca ha hecho por el FAM-

Ramiro Ramos reiteró que la persona que sea postulada para un cargo público electoral, ya sea para una senaduría, diputación o una alcaldía debe causar una buena impresión entre los electores, entusiasmarlos y garantizar una buena competencia electoral.

“Respecto a los comentarios de la selección a candidatos del FAM creo que es importante reflexionar no solamente sobre quién quiere tener los puestos para la elección popular del Senado, las diputaciones o las alcaldías, sino quién puede y quién sabe poder entusiasmar a los ciudadanos para ser una buena competencia electoral”.

Comentó que sería recomendable que el PRI, PAN y PRD, junto con las organizaciones civiles, se abocaran a revisar los perfiles en cada municipio “y en lo estatal para ver quiénes son las personas más competitivas y hacer un llamado al debate, a encuestas y a foros a los que nos puedan invitar organizaciones civiles para exponer nuestras ideas, así como se hizo en lo nacional para que podamos ver quiénes son las personas más competitivas”.