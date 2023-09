Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Además de amagar con trasladar su plantón de la SET a la Plaza Juárez, situada frente a Palacio de Gobierno, los maestros de la Sección 30 del SNTE advirtieron la posibilidad de interrumpir la ceremonia del Grito de Independencia en caso de que las autoridades no respondan favorablemente a sus demandas.

Este jueves se cumplieron 48 horas de que inició este paro de labores en las escuelas públicas del Estado y es fecha en que las negociaciones entre la SET y la Sección 30 del SNTE para solucionar la problemática están entrampadas.

Precisamente este jueves el dirigente de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, dirigió un mensaje a los maestros que permanecen en plantón de protesta en la sede de la SET para decirles que el diálogo que inició con la comisión de Gobierno no muestra avances y advirtió que si para el fin de semana no se cumplen las propuestas magisteriales el plantón que hoy está en la SET se va trasladar hasta Palacio de Gobierno.

Arnulfo Rodríguez fue más allá y dijo que ya se está planeando convocar a todos los maestros del Estado a manifestarse el 15 de septiembre, justo en el lugar donde el gobernador Américo Villarreal encabece el Grito de Independencia.

“Estamos proyectando algo: si no hay respuesta para el 15 de septiembre vamos a hacerlo el día patrio, el día 15 convocaremos a todos los maestros de Tamaulipas a donde vaya a estar el gobernador dando el Grito de Independencia”.

Los maestros manifestantes se han organizado en redes sociales y a través de grupos de WhatsApp iniciaron una logística más ordenada en relación con el paro laboral.

Rodríguez Treviño subrayó que nada ni nadie lo hará claudicar en la lucha.

“Nadie me va a hacer claudicar en la lucha, nadie, solamente Dios, cuando me diga ‘ya vente para acá Arnulfo’ ”.

Comentó que a partir de hoy tapizarán las escuelas con mantas y cartulinas de rechazo a la titular de la SET, Lucía Aimé Castillo Pastor.

“Vamos a trabajar ya, ahorita mismo, para que en todo ciudad Victoria, aparezcan las mantas de que ya no queremos a Lucía”.

De acuerdo al dirigente de la Sección 30, Castillo Pastor y otros funcionarios de la SET “están amenazando a varios compañeros que están con nosotros… ahorita ya los reportamos y por esa razón nuevamente le dijimos que ya no podíamos aceptar más a esas autoridades. Nos levantamos de la mesa Acuña, Marianito, Ulises y su servidor; había gente muy importante, pero dijimos que bajo amenazas no podíamos negociar. Así que, de esa manera, ni un paso atrás, ni para agarrar vuelo, ayúdenme a ayudarlos… a mí nadie me va a convencer, mas que la razón, y la razón la tienen ustedes y nosotros”, dijo a los maestros.

“A mí me duele que los funcionarios del gobierno piensen nada más en sus intereses y no vean a nuestro ejército pensante, que somos los maestros. Hoy la historia del país ya marca un rumbo para el futuro de un partido político de México, falta la decisión de otros partidos, por eso es muy importante que nosotros no perdamos el rumbo de nuestra organización sindical porque jamás vamos a renegar de nuestra escuela pública, que es la que cuida el SNTE”.