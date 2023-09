Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Marcelo Ebrard está que se va, se va, y no se ha ido de Morena. Espera, dice, que la impugnación al proceso relacionado con el triunfo de Claudia Sheinbaum sea resuelta por la Comisión nacional de honestidad y justicia del propio partido. Sin embargo, realizará una gira por el país para reencontrarse con sus partidarios. Anticipa, asimismo, la creación de un movimiento cuyo anuncio formal hará el próximo lunes. Hasta ahora no sabe cómo ni patrocinado por quién, pero estaría dispuesto a entrarle a la aventura que definirá la sucesión presidencial.

En este caso el ex canciller más bien parece el primer actor de una novela de suspenso mostrando diversos rostros y de paso colocándose en el aparador de los antojos caros al sobredimensionar lo que significaría él para el desarrollo de la democracia. Se trata de un artículo no apto para inteligencias cortas ni propósitos limitados. En pocas palabras “se deja querer” para incrementar su valor en la mercadotecnia electoral.

¿Cuáles son sus opciones? Por ahora son pocas y distantes. Quizá la más cercana está en Movimiento Ciudadano con sus asegunes. Otra apenas vislumbra si es que en verdad construye su propia organización. Ya sabemos que en el partido de AMLO está obsesionado en terminar con el capital político logrado, sobre todo en el presente sexenio.

Marcelo Ebrard es tema de moda, algo así como un juego distractor al que acreditan diversas trampas. Dícese por ejemplo, que es un acuerdo en lo obscurito con López Obrador en el objetivo de dividir los votos de la oposición, tal vez convirtiéndose en candidato de MC, pero es de creer que igual funcionaría en perjuicio de Morena. Difícil entender esta ecuación concebida solo por sofisticados teóricos de la ciencia política.

Lo cierto es que ME deja pasar el tiempo sin responder a las expectativas de las corrientes en pugna. No olvidéis que las precampañas inician el 18 de septiembre y hasta la hora de escribir esta columneja no atendía el llamado a la unidad por parte de Claudia Sheinbaum, como tampoco accedía a sumarse a la alianza maldita. Y respecto de MC las voces de rechazo se multiplican, agregada que es, la sospecha de que el grupo Jalisco encabezada por Enrique Alfaro mantiene acercamientos peligrosos con Xóchitl Gálvez.

Sea como fuere los próximos ocho meses y algunos días más, han de transcurrir en completo divertimiento para la mayoría que en junio y con la seriedad debida, votarán por el futuro de la república que el autor de estas líneas, no duda se pintará con el color de la Cuarta Transformación. Y si no, pa´l baile vamos.

A propósito de lo que viene, ¿qué sucederá con Ricardo Monreal tras su retiro de la contienda por el gobierno de la CDMX?. Buena pregunta, ¿qué tal y que doña Claudia le ofreció la secretaría de Gobernación, cargo que tal vez correspondía a Marcelo Ebrard?. Alejado el zacatecano de hecho, queda libre el camino para que participen al interior de Morena: Omar García Harfuch y Clara Brugada.

EN BUSCA DEL CAMINO

Este martes por la tarde aún no se vislumbraba acuerdo entre la SET y la Sección 30 del SNTE, aunque existía esperanza de la probable intervención de la dirigencia cupular de la organización, incluso de la SEP, como opciones adherentes aportadoras de solución sin menoscabo de las partes. Hay que insistir sobre la urgencia de encontrar caminos adecuados de entendimiento por el bien de todos.

Buena señal la presencia de Américo Villarreal Anaya en el campamento principal en el exterior de la dependencia el lunes por la tarde, como también ahí mismo, la ratificación sindical en sentido de solucionar el problema bajo los mejores propósitos. En realidad, todo es producto de circunstancias y el majadero “olvido” de pasadas autoridades. Es muy clara la diferencia entre el gobierno anterior de características represoras hacia la educación en general y el actual donde prevalecen razones humanitarias contenidas en la Cuarta Transformación.

Importa también insistir en el ejemplo del presidente López Obrador respecto de la justicia social inspiradora a la vez de grandes logros en la materia. En este sentido Tamaulipas mantiene enorme potencial solidario y fraterno. Es por ahí donde la solución aguarda.

SUCEDE QUE

Hay que cuidar que las provocaciones no ensucien los buenos propósitos.

Y hasta la próxima