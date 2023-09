Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sucedido lo fue respecto de la candidatura morenista, pareciera que AMLO está más tranquilo. Así lo observamos durante la última “mañanera” y feliz, feliz en la entrega del “bastón de mando” a la coordinadora de los comités de defensa de la 4T que no es otra que Claudia Sheinbaum Pardo, su virtual sucesora en palacio nacional.

Relajado entonces, Andrés Manuel se dio tiempo para visitar Colombia y Chile el fin de semana. Diversos actos donde los gobiernos de Gustavo Petro y Gabriel Boric, respectivamente, reconocieron el esfuerzo del pueblo mexica para sacar adelante el proyecto transformador que como sabemos, incluye el rescate de la industria propiedad de todos, de los recursos naturales y el combate a la pobreza y la corrupción, entre otros objetivos.

Importancia especial el acto conmemorativo del golpe de estado contra Salvador Allende hace cincuenta años del cual derivó la ratificación humanista de la política exterior, abriendo las puertas de nuestro país a todos los perseguidos por el régimen militar encabezado por Augusto Pinochet. Fue un acierto del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez y el embajador en Chile Gonzalo Martínez Corbalá.

Este lunes regresará AMLO y encontrará que Claudia Sheinbaum ya tiene coordinador de campaña en la persona del ex secretario de Gobernación Adán Augusto López, que Omar García Harfuch renunció a la secretaría de Seguridad para incorporarse al trabajo de la ex Jefa de gobierno de la CDMX y que Ricardo Monreal “se destapó” como aspirante al cargo ahora ocupado interinamente por Martí Batres Guadarrama. En este sentido dícese que será una guerra sin cuartel entre los mencionados, agregada Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, aunque sin perder de vista que lo importante no es el puesto sino el proyecto de cambio al margen de ambiciones personales.

Mientras tanto, doña Claudia y la dirigencia del partido en el poder no pierden oportunidad de llamar a la razón a Marcelo Ebrard para que se una a la causa morenista dejando a un lado los coqueteos con los adversarios, así como la intención de crear una organización independiente (que lógicamente abanderaría para alcanzar propósitos superiores), comprobado el rechazo de militantes destacados de Movimiento Ciudadano que sugieren participar con candidato propio.

Ahora resulta que al ex canciller también “le hace ojitos” la alianza maldita, según lo publicita Xóchitl Gálvez (a la que por su gusto por la cerveza ya empiezan a llamar “la chupitos”. ¡Ah, raza!). Suponemos que el dar vuelo a dicha noticia, es parte de la cruzada contra Morena y desde luego contra AMLO a quien el panista Marko Cortés insiste en señalar como “padrino” de Sheinbaum.

Sea como fuere, pareciera que el futuro político de Ebrard dependerá de la reunión a la que convocó para esta semana. Ahí sus fans decidirán… si es que deciden, si no, pssss no. Total uno ya no sabe qué pretende Marcelo. Ultimadamente, ¿a quién le importa?

SNTE, SEMANA DECISIVA

A partir de este lunes el movimiento magisterial debe tomar rumbo definitivo. Esto incluye mostrar la mejor de las intenciones para resolver el problema. Tal vez sea necesaria la intervención del comité nacional y probablemente autoridades federales en lo que a las peticiones de su nivel corresponde. Lo importante es detener el conflicto mostrando la voluntad necesaria, justo en la semana en que los mexicanos recordamos la gesta heroica del cura Hidalgo y la generación independentista.

El asunto no es menor. No puede serlo cuando miles de niños y jóvenes permanecen sin asistir a las aulas. Ahora no es por la pandemia sino por la falta de acuerdos entre las partes involucradas. De cualquier forma, son recursos públicos desperdiciados además del tiempo que como luego dicen, “hasta los santos lo lloran”.

Esta es una semana simbólica para el sentimiento nacional lo cual debiera ser incentivo aparte para recobrar la confianza necesaria para negociar con justicia en busca de la armonía que deseamos los tamaulipecos.

Hay que colocar las razones en una balanza y después, en un ambiente relajado construir la ruta del entendimiento. A nadie conviene apostar por la provocación y menos en estos tiempos en que el humanismo ha de reinar sobre cualquier interés ajeno a la sociedad, digo yo.

SUCEDE QUE

A veces el juicio de la historia es muy cruel.

Y hasta la próxima.