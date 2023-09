Por Agencias

Ciudad de México.- El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, acusó que el ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su defensa están desesperados, esto después de que presentaran un video y supuestas pruebas con acusaciones contra el ex funcionario de la UIF.

A través de X, antes Twitter, el actual fiscal de Hidalgo señaló que la conferencia de este martes de la defensa de García Cabeza de Vaca se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un Tribunal Colegiado revocara un amparo en contra de la vinculación a proceso que tiene el ex gobernador por delincuencia y lavado de dinero.

“@fgcabezadevaca y su defensa están desesperados. @FGRMexico logró que un Tribunal Colegiado revocara un amparo contra la vinculación a proceso del ex gobernador; por lo que subsiste su orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero,” comentó el ex director de la UIF.

Nieto Castillo comentó también el video que presentó García Cabeza de Vaca, donde aparece Juan Carlos Monroy Vázquez, a quien se identifica como exdirector adjunto de la UIF. Al respecto, Santiago Nieto asegura que en realidad es un subdirector de área que nunca tuvo acceso al caso del ex gobernador, y señaló que el caso actual que existe en contra del ex mandatario panista de Tamaulipas rebasa por mucho las facultades e información aportadas por la UIF.

“Es importante resaltar que los procesos judiciales que se siguen contra @fgcabezadevaca rebasan por mucho las facultades y la información que en su momento aportó la UIF. Un TCC (tribunal colegiado) revocó su amparo por lo que está vigente su orden de aprehensión, lo que lo mantiene prófugo”, publica Nieto Castillo en su cuenta de X.

Javier Coello Trejo, abogado del ex gobernador García Cabeza de Vaca, acusó a Santiago Nieto de falsificar y alterar documentos para perjudicar a su cliente e impedirle contender por la Presidencia.

Dijo que Santiago Nieto le mintió al presidente, al fiscal Alejandro Gertz Manero, a los jueces y al Poder Judicial, mientras utilizaba a la UIF para su uso personal y amasaba millones de pesos. (Gerardo Farell/Apro.