Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador Samuel García Sepúlveda, aspirante a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó la posibilidad de que su partido postule al morenista Marcelo Ebrard como abanderado en los comicios de 2024.

García Sepúlveda consideró que la postulación de Ebrard Casaubón podría generar división en el interior del instituto político, y defendió que el candidato naranja debe salir de entre los militantes emecistas.

“La verdad, yo no conozco que haya un acercamiento con Ebrard. Lo conocí cuando Tesla, fue clave porque ya se nos andaba yendo. Le tengo mucho respeto, pero en el proceso de MC, por las llamadas que recibí ayer, quieren un naranja nato y tangible de origen, no un externo. Por eso recibí ayer muchas llamadas pidiéndome que me animara”.

“Me hablaron todos los liderazgos; no quiero quemar a la raza. Si pudiera darse una unidad en torno a un perfil naranja, como el mío, y podría haber división y peleas si se nombra a alguien que no sea de nuestras filas. Entonces eso es lo que estamos valorando”, dijo hoy en un evento en Allende.

Ebrard se encuentra públicamente enfrentado con la dirigencia nacional de Morena, pues tras perder la encuesta interna para elegir a quien será el candidato presidencial, señaló que hubo irregularidades en el proceso y no descartó presentarse como candidato con otras siglas.

Al reforzar la percepción de que puede dejar el estado para buscar la candidatura naranja, Samuel dijo que a nivel nacional puede ocurrir un fenómeno como el que encabezó en 2021, cuando ganó la gubernatura al ser una mejor opción que las que ofrecen los partidos tradicionales.

“Tenemos qué valorar qué perfiles pueden ganar la Presidencia y qué perfiles contrastan con el pasado de Morena y con el pasado del PRIAN. Hemos visto como están ya completamente devastados en redes: todos traen plagios corrupción, robos.”

“Recuerden que aquí en Nuevo León pasó algo parecido, las cabezas se empezaron a pelear y surgió una opción fresca, novedosa, que hoy tiene resultados. Algo así puede pasar a nivel nacional. Ténganme paciencia un mes y les voy a decir”, señaló.

Mencionó que luego del anuncio del dirigente nacional Dante Delgado, que esta semana dio a conocer los criterios que deben cubrir los candidatos del partido en las elecciones que se avecinan, recibió numerosas llamadas de respaldo, a las que respondió que primero cumplirá con el informe que rendirá ante el pueblo de Nuevo León y resolverá el tema del funcionamiento óptimo del recién inaugurado acueducto El Cuchillo II.

Anunció también que viajará a China del 13 al 23 de octubre con el objetivo de traer 7 mil millones de dólares de inversión.

“Le digo a Nuevo León que me tenga paciencia. Estamos valorando lo mejor para el estado y lo mejor para el país. Todavía Mariana no me da permiso. Ayúdenme con ella. Pero no va a haber ninguna decisión hasta principios de noviembre, cuando termina mi segundo año, y daré razones de por qué sí o por qué no o a quién apoyaré”, dijo.

García cortó la entrevista y no respondió cuando le preguntaron sobre la inseguridad creciente en la entidad, que el martes tuvo un día funesto con la exhibición de 12 cadáveres mutilados en diversos puntos de la zona metropolitana.

En entrevista posterior al acto, García Sepúlveda llamó a los alcaldes y diputados del PRI y del PAN a que superen sus diferencias políticas con él y a que comiencen a trabajar juntos, pues el domingo se celebra el primer año de la nueva Constitución de la entidad, avalada por los legisladores, por lo que los invitó a todos a celebrar el hecho unidos y sin resentimientos.

Recordó que luego de que se aprobó la Carta Magna estatal con las enmiendas que la hicieron un código de vanguardia, surgió el gran problema que ha sostenido con albiazules y tricolores, que le quisieron imponer como fiscal estatal a Adrián de la Garza, el priista al que derrotó en la contienda estatal y a quien vetó, pues no permitirá que ocupe el puesto.

La elección de quien ocupará la Fiscalía se encuentra detenida en tribunales y quien tiene la posición ahora es Pedro Arce, encargado del despacho, cercano a los líderes del PRI en la entidad.

“Es un nuevo llamado, el número 14, a que asistan para aprovechar como excusa este nuevo aniversario y darle vuelta a esto. Estamos por cumplir un año exacto del conflicto político (…). Asumiendo mi rol de gobernador, ya pasó un año. Ya démosle vuelta, y espero que el domingo me acompañen, o si no Nuevo León verá quién está haciendo equipo y quién no”, dijo. (Luciano Campos Garza/Apro).