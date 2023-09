Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La recién electa secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET) para el periodo 2023-2028, Blanca Valles Rodríguez, se mostró segura de hacer buen equipo con el gobierno de Américo Villarreal Anaya.

Blanca Valles, que llegó por primera vez a este cargo sindical durante el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, aseguró que al igual que lo ha hecho con los seis gobernadores anteriores, con el actual gobernador Américo Villarreal Anaya también trabajará de la mano.

“Con este gobierno estatal no va a ser la excepción, trabajaremos de la mano como lo hicimos con los seis gobernadores anteriores, porque es un gran amigo el que está gobernando Tamaulipas, es una persona que conocemos de hace muchos años y sin duda vamos a poder acoplarnos al equipo de trabajo”.

Con una diferencia de casi dos a uno, Blanca Valles Rodríguez fue la ganadora de la contienda interna del SUTSPET, que por primera vez se realizó con el voto directo de los agremiados.

Al respecto, se definió como una dirigente que siempre le ha apostado al diálogo y a la concertación para llegar a acuerdos siempre en beneficio de la clase trabajadora.

“Nosotros siempre hemos sido personas de diálogo, de concertación, de llegar a acuerdos y los hemos logrado en todos los gobiernos; ya seis los que hemos visto pasar y no nada más pasar, con los que nos hemos tenido que sentar a dialogar para llevar a buen fin las propuestas que llevamos para la clase trabajadora y den beneficios a sus familias y pues no va ser la excepción con éste”.

Blanca Valles ha trascendido en la alternancia partidista con gobiernos emanados del PRI, PAN y ahora Morena como parte patronal.

Y en ese sentido dijo que “sin duda vamos a poder acoplarnos al equipo de trabajo que gobernador, porque también es cierto que la última palabra la tiene él cuando hacemos el consenso de los beneficios para los trabajadores; antes nos sentamos a una mesa con el equipo de funcionarios que él tiene para esto y siempre hemos logrado avanzar y no creo que sea la excepción”.

Reconoció que los tiempos ahora son difíciles y muy distintos a otras épocas, pero sostuvo que la relación de amistad que mantiene con el gobernador Américo Villarreal Anaya puede ser un factor determinante para facilitar el diálogo y lograr avanzar.

“Puede ser una ventaja el ser amigos, pero también te digo que hemos logrado avanzar aun cuando no las hemos tenido, entonces la ventaja que tenemos es que somos personas de diálogo, de concertación, personas que sabemos que ya no son los tiempos que había cuando yo inicié; los tiempos del todo o nada ya no existen, la situación es más difícil en todos los ámbitos y ahora es ganar ganar. Ese ha sido el método que nosotros hemos utilizado de poder avanzar para los trabajadores”.