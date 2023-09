Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Estamos a punto de conocer el nombre de quien abanderará la causa morenista rumbo a la sucesión presidencial. Y no se requiere mucha ciencia para asegurar que Claudia Sheinbaum es la elegida después de un proceso intenso al lado de cinco protagonistas que sin descanso recorrieron brechas, caminos y veredas en busca de la aceptación y confianza para proseguir la transformación del país.

Es Claudia digo, sin demeritar lo hecho por Marcelo Ebrard y Adán Augusto López que fueron los más cercanos competidores. En especial el ex canciller que con sus reservas y reclamos llegó hasta el final en forma digna y hasta admirable. Al menos hasta ahora que no ha caído en las redes de organizaciones que pretenden atraparlo utilizando diversos métodos y razones.

Marcelo deja en claro que no abandonará el partido de AMLO. Y hace bien porque a sus 63 años podría tener otra oportunidad. Recordad el compromiso de que los protagonistas de esta historia aseguran cargos en la próxima administración. Y como no hay duda de que triunfará Morena, Ebrard podría ser secretario de Gobernación complementando así el círculo de aprendizaje intensificado los últimos treinta años. Por ahora no será el bobo que se deje llevar por el falso “canto de las sirenas”.

El asunto es que, transcurrida la euforia de la alianza maldita, ahora viene la fiesta de Morena. ¿Qué tal y que doña Claudia recibe la constancia de mayoría con zócalo lleno nada más pa’ que PRI, PAN y PRD entiendan que “onde aprieta no chorrea”? Sería crueldad innecesaria pero quizá conviene para que Xóchitl Gálvez vaya conociendo los terrenos que pisa. Por cierto, se pasa de rosca cuando anuncia que solicitará licencia en el senado hasta noviembre. Y es que el tiempo que resta ha de aprovechar la tribuna para hacer campaña con recursos públicos dando, además, material a medios de comunicación y “analistas” para seguir atacando a la 4T. Sea que lo trampa no se le quita.

En cuanto al proceso en Morena, los ciudadanos fueron testigos de que se realizó al más alto nivel de respeto. No fue la confrontación, el golpeteo o la división que la minoría rapaz deseaba. Por el contrario, fortaleció la convicción de que primero está el proyecto de la nueva nación y después los cargos administrativos. El objetivo principal es el cambio real y no la satisfacción de ambiciones personales.

En este sentido AMLO estará satisfecho porque supo dar cauce al relevo generacional del que resultaron los mejores exponentes. Ni cómo negar capacidad y pasión de quienes aceptaron el reto aun a sabiendas de que la ex jefa de gobierno de la CDMX tomaba delantera por méritos propios de trabajo, lealtad y definida ideología.

Sheinbaum es la clase de gobernantes que requiere México y no personas como Xóchitl cuyo discurso es ofensivo hasta para su propia condición de mujer, madre de familia y “representante popular”. ¿Pretende ganar la presidencia a base de groserías, ofensas, provocaciones o promoviendo el consumo de cerveza?

SE VEIA VENIR…

El movimiento magisterial registrado este martes es delicado y riesgoso. Al margen de quien permanezca al frente de la SET, lo importante ha de ser solucionar el problema. Son muchos los pendientes acumulados por las circunstancias. Para nadie es secreto el desastre heredado que obliga a construir sobre ruinas. En este caso tal vez falte algo de tolerancia, sin embargo, también es cierto que los maestros confían en las autoridades. Es la oportunidad después de que en los anteriores dos sexenios fueron humillados, aplastados sus derechos y denigrada su calidad de servidores públicos.

No dudamos que Américo Villarreal Anaya y Arnulfo Rodríguez Treviño encuentren la mejor fórmula a efecto de que la inquietud no pase a mayores ponderando el diálogo y la comprensión como elementos esenciales. Es lo que deseamos por el bien de la niñez y la juventud y sobre todo por el bien del estado. Y es que Tamaulipas no está para más problemas después de la terrible experiencia del pasado inmediato.

Existe el ejemplo humanista del Presidente de México lo cual es garantía de que el conflicto encontrará solución pronta y en los mejores términos. Así sea.

SUCEDE QUE

En la realidad lo imposible es optativo.

Y hasta la próxima.